Başkent Lefkoşa yeni güne hastane yangını ile uyandı, büyük bir acı yaşadı. Lefkoşa Devlet Hastanesi anjiyo bölümünde dün sabah çıkan yangınla birlikte hastane alevler içerisinde kaldı

Devlet Hastanesi'nde yangın felaketi

Yangın sırasında yoğun bakımda tedavi gören 62 yaşındaki Erdoğan Kalaycılar ve 74 yaşındaki Asım Uyguroğlu, tahliye edildiği özel hastanede yaşamını kaybetti

Yangın nedeniyle hastanede can pazarı yaşandı. Yeni doğum yapan bebekler, tedavi gören yaşlılar, hastalar büyük bir kaos içinde özel hastanelere sevk edildi. Can pazarının yaşandığı hastanede yangının yol açtığı zarar çok büyük. Özellikle Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi’nde kullanılacak cihaz kalmadı

Lefkoşa Devlet Hastanesi anjiyo bölümünde dün sabah çıkan yangınla hastane alevler içerisinde kaldı. Yangın sırasında yoğun bakımda tedavi gören 62 yaşındaki Erdoğan Kalaycılar ve 74 yaşındaki Asım Uyguroğlu, tahliye edildiği özel hastanede yaşamını kaybetti

Yangın nedeniyle hastanede can pazarı yaşandı. Yeni doğum yapan bebekler, tedavi gören yaşlılar, hastalar apar topar özel hastanelere sevk edildi. Can pazarının yaşandığı hastanede yangının yol açtığı zarar çok büyük

Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anjiyo Bölümünde dün sabah saat 06.45 sıralarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangının bir kablonun ısınması sonucu çıktığı düşünülüyor.

Yangın sırasında yoğun bakımda tedavi gören 62 yaşındaki Erdoğan Kalaycılar ve 74 yaşındaki Asım Uyguroğlu, tahliye edildiği özel hastanede yaşamını kaybetti.

Söz konusu iki hastanın Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde oksijene bağlı olarak yaşadığı ve yangın nedeniyle oksijenlerinin çıkarılmasının ardından hayatlarını kaybettiği öğrenildi.

Bölümde oluşan yoğun dumandan dolayı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bütün servislerdeki hastalar tahliye edildi.

İtfaiye, Sivil Savunma ve askeri ekipler yangını kontrol altına alıp söndürürken,

bazı hastalar ambulanslarla YDÜ ve Kolon hastanelerine sevk edildi.

Yangın nedeniyle hastane binasından zaman siyah dumanlar yükseldi.

Başta hastane çalışanları ve hastanede tedavi gören yakınları bulunanlar, hastaneye koştu.

Çok sayıda insan yangın nedeniyle hastaneye akın ederken, bazı odalardaki camların kırılarak hastaların çıkarıldığı gözlemlendi.

291 HASTANIN 86'SI SEVK EDİLDİ

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yatılı tedavi gören 291 hastanın 86'sı, saat 12.00 itibarıyla 6 farklı hastaneye sevk edildi.

Sevk edilmeyen hastaların tedavisine Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde devam ediliyor.

Kolan Hastanesi'ne 22, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne 42, Kamiloğlu Hastanesi’ne 2, Girne Suat Günsel Hastanesi’ne 2, Girne Akçiçek Hastanesi’ne 14, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne 4 hasta sevk edildi. Sevk edilen hastaların 24’ünün yoğun bakımda olduğu, bunların ikisinin yaşamını yitirdiği, 11’inin yeni doğan çocuk olduğu ve genel durumlarının stabil bulunduğu ifade edildi.

YANGIN SONRASI BİLANÇO AĞIR

Yangının kontrol altına alınmasının ardından ağır bilanço gün yüzüne çıktı.

Yangında hastanenin ikinci katında yer alan cerrahi servisi, kadın doğum servisi, yoğun bakım üniteleri, ameliyathaneler, kalp damar cerrahisi, kalp damar cerrahisi yoğun bakım üniteleri ve anjiyo birimi büyük zarar gördü. Hastaneden özel ve kamu hastanelerine 300 civarında hasta sevki yapıldı.

Acil müdahaleler yanında kalp- böbrek nakli gibi önemli ameliyatlarda kullanılan bir çok tıbbi cihaz, ilaç ve yoğun bakım ünitesi aksamları büyük hasar gördü. Uzmanlar, maddi kaynak bulunması halinde yanan bölgelerin ve hasar gören cihazların en az üç ayda yeniden aktif hale getirilebileceği görüşünde.

HASTA BİLGİ HATTI

Öte yandan hastaların hangi hastanelere sevk edildiğini öğrenebilmek için 0392 228 3740 numaralı direkt hat hizmete konuldu.

Hastanede Poliklinik, Onkoloji Merkezi, Diyaliz Bölümü, Psikiyatri Bölümü, Diş Bölümü, Göğüs Hastalıkları Servisi, Enfeksiyon Bölümü ve Laboratuvar hizmet vermeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da hastaneye giderek bilgi aldı.

Başhekim Dr. Adil Özyılkan’ın odasına giren Akıncı’ya, hastaneyi etkileyen yoğun koku nedeniyle maske ve eldiven verildiği görüldü.

Böylesi felaketlerin bir daha yaşanmaması için çok daha tedbirli, ihtiyatlı olunması gerektiğini söyleyen Akıncı, “bütün bu acılar bizler için birer ders niteliğindedir” dedi.



Kullanılacak cihaz kalmadı

Yangından en fazla nasibini alan bölümlerden biri Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi oldu. Ciddi şekilde yanan bölümde neredeyse kullanılacak cihaz kalmadı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi'nin Anjiyo bölümünde bu sabah başlayan yangın sonrasından servisin büyük hasar gördüğü belirtiliyor.

Konuyla ilgili olarak Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi’nde görev yapan Doktor Ozan Emiroğlu yangın sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda servisin büyük oranda hasar gördüğünü belirtti.

“Evimiz yandı”

CTP Milletvekili, TIP-İŞ eski başkanı Sıla Usar İncirli, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde meydana gelen yangın ile ilgili sosyal medyadan paylaşım yaparak, yangından dolayı toplumun en kırılgan halkası olan hastalar ve hastane çalışanlarının çok zor saatler geçirdiğine dikkat çekti.

“Çok üzgünüm. Evimiz yandı” ifadelerini kullanan İncirli, hastaların, personelin gayretleri ve büyük çabalar ile başka hastanelere sevk edildiğini belirtti.

Yaşanan karmaşayı yönetecek bir kriz masasının oluşturulması gerektiğinin altını çizen İncirli, “Sevk edilen hastaların tedavilerinin devamı sağlanmalı. Hangi hastanın hangi merkeze gittiği tespit edilmeli ve ailelere bildirilmeli. Hastaların sevk edildiği hastaneler de şu anda muhakkak ki zor durumdadır” değerlendirmesini yaptı.

Yaşananın bir felaket olduğunu işaret eden Sılar Usar İncirli, paylaşımının devamında şunları kaydetti:

“Tüm hekim ve hemşireler hastaların sevk edildiği merkezlere destek olacak şekilde yönlendirilmelidir. Dahası hizmet veremeyen hastaneye başvuracak olan yeni hastaların da nereye başvurmaları gerektiği bildirilmelidir. Sağlık bekleyebilen bir hizmet değildir. Sağlık Bakanlığı’nın bu krizi yönetmesi gerekir. Bugün evimiz yandı. Hiçbir yurttaşın bu süreçte zarar görmemiş olması en büyük dileğimdir.”

Anastasiadis’ten yardım teklifi

Anastasiadis, ihtiyaç olması durumunda hastaların güneydeki hastanelere nakli için yardım teklif etti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı telefonla arayarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde dün sabah meydana gelen yangınla ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti.

Anastasiadis, ihtiyaç olması durumunda hastaların güneydeki hastanelere nakli konusunda yardımcı olmaya hazır olduklarını ifade etti.

Akıncı, geçmiş olsun dilekleri için teşekkür ettiği Anastasiadis'e, ihtiyaç olması durumunda gerekli irtibatın kurulacağını belirtti.

Öte yandan Rum Sağlık Bakanı Constantinos Iouannou da yangınla ilgili yardım teklifinde bulundu. Iouannou açıklamasında, yardım etmeye hazır olduklarını belirterek teknik komite aracılığıyla Kıbrıs Türk yetkililerle irtibata geçtiklerini ve gerekli duyulabilecek herhangi bir yardımda bulunabileceklerini kaydetti.

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Ekonomik Örgütler kampanya başlatıyor

Ekonomik Örgütler Platformu, “Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Hepimizindir” sloganı ile bir kampanya başlatıyor.

Kampanya çerçevesinde Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda tarihi henüz belirlenmeyen canlı yayın programıyla, yangından dolayı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ortaya çıkan hasarın giderilmesine yönelik adım atılmış olacağı belirtildi.

Ekonomik Örgütler Platformu tarafından yapılan açıklamada, Başbakanlık himayesinde Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası olarak görüş birliğine varıldığı ve yaşanan felakette devleti yalnız bırakmama yönünde karar alındığı kaydedildi.

Açıklamada, manevi zarar yanında maddi zararın da büyük olduğu bu olaydan ancak el birliği ve dayanışma ile çıkılabileceği kaydedilerek, “Biz örgüt olarak her aşamada elimizi taşın altına koymaya, hem maddi hem manevi desteğimizle tüm imkanlarımızı bu yaraları sarmak için seferber etmeye hazırız" denildi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Bu vesile ile tarihi Bayrak Radyo Televizyon Kurumu yönetimi ile birlikte belirlenecek kısa bir vadede, bu seferberliğin ilk adımını atmaya hazır olduğumuzu kamuoyunun bilgisine getirmek istiyoruz. Bir kez daha, devletimize, milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Yaşanan elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileriz."





Vakıflar’dan hastaneye bir milyon TL

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, yangın nedeniyle ciddi hasar gören Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin tamiri için 1 milyon TL bağışlıyor. Vakıflar bu sabah 09.30'da hastane önünde basın açıklamasıyla kampanya başlatacak.