“Hastalarımızı yalnız hissettirmiyoruz”

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan, sağlık turistleri ile hastaların, gördükleri misafirperverlik, aldıkları sağlık hizmetleri yanısıra doktor ve sağlık çalışanlarının yakın ilgisinden duydukları mutluluğu dile getirdiklerini vurguladı

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Ramazan Bayramı nedeniyle ülkemizde bulunan sağlık turistleri ile hastaları ziyaret etti.

Konsey Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Yönetim Kurulu Üyeleri, Özel Hastaneler Birliği Başkanı Dr. Hayat İzel, Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu ve Özgü Bayraktar ile birlikte Ramazan Bayramı’nda ülkemizde bulunan sağlık turistleri ile hastaları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Bayramlarda dostluk ve yardımlaşma, birlik ve beraberlik gibi güzel duyguların yaşandığını belirten Dr. Ahmet Savaşan ziyarette yaptığı konuşmada “bayramlarımız, bizi biz yapan ve kardeşçe bir arada yaşamamızı sağlayan ortak değerlerimizdir. Akraba, dost ve arkadaşların bir araya gelmesini sağlayarak özlemleri gideren, her türlü dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan bayramlar, sevgi ve hoşgörü duygularını güçlendirerek, sevinç ve mutluluğu yaşadığımız özel günlerdir. Bu bayramda da annelerimiz, babalarımız, akrabalarımız ve dostlarımızın yanı sıra yetimleri, öksüzleri, hastaları, şehit yakınlarını, şehit çocuklarını ziyaret edelim, onların da bayram sevincine ve mutluluklarına ortak olalım. Muhtaçları, düşkünleri, yaşlıları koruyup gözetmeyi, onlara da yardım elimizi uzatmayı ihmal etmeyelim” dedi.

Görevimiz, sağlık turistlerine uluslararası standartlarda ve en iyi koşullarda sağlık hizmeti seçenekleri sunmak ve Kuzey Kıbrıs’ta bulundukları sürece kendilerini yalnız hissettirmemektir diyen Savaşan “doktorlarımız, hemşirelerimiz ve bütün sağlık çalışanlarımızla birlikte ortak amacımız sizleri en kısa sürede iyileştirerek sevdiklerinize mutlu bir şekilde kavuşturmaktır. Sizlerin ve bu vesileyle de halkımız ile bütün Müslümanların mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Açıklamada son olarak sağlık turistleri ile hastaların, gördükleri misafirperverlik, aldıkları sağlık hizmetleri yanısıra doktor ve sağlık çalışanlarının yakın ilgisinden duydukları mutluluğu dile getirdikleri ve bu özel günde kendilerini yalnız bırakmayan konsey yöneticilerine teşekkür ettiklerine yer verildi.