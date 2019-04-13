Hasan Ramadan Cemil’in anısı gönüllerde yaşayacak

Girne’de Hasan Ramadan Cemil anısına yeniden düzenlenen trafik çemberi törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Akıncı, Ramadan Cemil ailesinin paylaşmayı, yardımlaşmayı, dayanışmayı iyi bilen insanlar olduğunu vurguladı

Limasol ve Girne’nin sevilen iş insanlarından merhum Hasan Ramadan Cemil anısına gerçekleştirilen trafik çemberi düzenlemesinin açılışı dün yapıldı. 18 Nisan 1989’da 47 yaşında hayata veda eden Hasan Ramadan Cemil’in anısı, Girne’de Sevim Ebeoğlu Barış Parkının karşısında yer alan trafik çemberine yapılan havuzlu düzenlemeyle yaşatılacak.

Girne Belediye Meclisi’nin kararıyla, finansmanı Ramadan Cemil ailesi tarafından karşılanan havuzlu trafik çemberi düzenlemesini,dünyanın önde gelen ödüllü mimari yapılarından biri olan Haydar Aliyev Kültür Merkezinin mimarlığını üstlenen dünyaca ünlü Zaha Hadid Mimarlık bürosunun sorumlu mimarlarından Kıbrıslı Türk Mimar Saffet Bekiroğlu üstlendi.

Törende aile adına konuşan Hasan Ramadan Cemil’in ablası , Işın Ramadan Cemil ,kardeşinin adını yaşatmak için böyle bir karar alan Girne Belediyesine teşekkür ederek, bir insanın unutulmaması için, siyasi kimliği , toplum lideri ya da vekil olmasına gerek olmadığını , insanların gönlünden sevgisini kazanmanın yeterli olduğunu ifade etti.

Hasan Ramadan Cemil’in, Limasol’daki çocukluk anılarını anlatarak, İstanbul’da yatılı kolejde okuduğu yıllarda bile Limasollu, arkadaşlarını sevdiklerini hiç unutmadığını ifade eden Işın Ramadan Cemil, 1974te Girne’ye geldikten sonra, Babası Ramadan Cemil’in ani vefatının ardından , Hasan Ramadan Cemil’in 1976 ocağında,21 yaşında ailenin babası olarak, işlerin başına geçtiğini anlattı.

Gece gündüz çalışıp yabancı ortaklıklar kurarak işlerini geliştiren Hasan Ramadan Cemil’in, ülkeye sosyal kültürel ve sportif alanlarda birçok konuda kaktı sağladığını ve birçok ilke imza attığını söyleyen Işın Ramadan Cemil,tüm ailesinin ona minnettar odluğunu ifade etti.

Girne Belediye başkanı Nidai Güngördü de,şehirlerin bellekleri olduğunu belirterek , şehirleri yönetenlerin görevinin, bu bellekte yer alan değerleri ve insanları geçmişten gelecek nesillere aktararak yaşatmak olduğunu vurguladı.

Şehirlerde yöneticilik yaparken insanların nabzını doğru tutmanın büyük önem taşıdığına işaret eden Güngördü, “Şehirlere mal olmuş insanların hatırasının gelecek nesillere taşımanın görevimiz olduğunun bilinciyle, bugün burada yeniden düzenlenen trafik çemberinde , 47 yaşında ülkesine ailesine katacağı çok şeyler olduğu bir yaşta kaybetmenin burukluğunu yaşadığımız Hasan Ramadan Cemil’in adının yaşatılacak olması bizim için onurdur” diye konuştu. Ramadan Cemil Ailesinin yakınları adına konuşma yapan, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, da, Hasan Ramadan Cemil’i yakından tanıma şansına sahip olduğunu belirterek onun son derece güzel, cömert, ve insanları seven bir kişi olduğunu anımsattı. Girne’ye yerleştikten sonra genç yaşta önemli adımlar atarak, yabancı şirketlerle bayilikler kurarak, dış ülkelerle temasa geçen Hasan Ramadan Cemil’in bu yönüyle toplumda bir liderlik üstlendiğini belirten Tatar, onun her zaman KKTC devletinin kökleşeceği ve ekonomik anlamda insanlarının refaha ulaşacağına inanç duyduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da Ramadan Cemil ailesi , küçük yaşlardan itibaren bildiği tanıdığı,aynı toprakları insanlar olmakla övündüğü bir aile olduğunu ifade etti.

1974ten sonra Leymosun’a ait değerleri Girne’de yaşatıldığını ifade eden Akıncı, Girne’ye taşınan Leymosunlu ailelerin , yıllar geçtikçe doğanın bir gereği olarak eksildiğini , geride kalanların ise gidenlerin anılarını yaşatmaya çalıştığını ifade etti.

Ramadan Cemil ailesini toplum içinde bu kadar değerli kılan , sevgi yumağı içinde olmalarını sağlayan şeyin, paylaşmayı, yardımlaşmayı, dayanışmayı çok iyi bilen aile olmalarından kaynaklandığını vurgulayan Akıncı, ticaretle uğraşan aile bireylerinin hiçbir zaman daha çok para kazanma hırsı içinde olmadığını ve toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda dayanışma, paylaşım göstererek katkı koyarak takdir kazandığını kaydetti.