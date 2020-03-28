“Halk markete hücum etti, emeğimiz boşa gitti”

Yenierenköy Belediye Başkanı Yeşilırmak, sokağa çıkma yasağı kararı ile halkın paniğe sürüklendiğini ve marketlere akın ettiğini anlattı

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, sokağa çıkma yasağı kararı ile halkın paniğe sürüklendiğini dile getirerek, bölge halkının marketlere akın ettiğini ve ‘rezillik’ çıkardığını anlattı.

Yeşilırmak sosyal medyada canlı yayında kamuoyuna açıklama yaparak, marketlere koşan herkesin kıyafetlerini acilen yıkaması ve kendilerine dikkat etmesi çağrısını yaptı. Belediye Başkanı olarak hükümet yetkililerinin kendisini hiç aramadığını ve haber vermediğini söyleyen Yeşilırmak, alınan kararla herkesin birbirine temas etmesini sağlandığını vurguladı.

Yeşilırmak, şöyle dedi:

“Hala pozitif vakaları bir Belediye Başkanı olarak öğrenemedim. Bölgede inanılmaz bir kargaşa çıktı. Biz kişiyi öğrenip kimlerle temasta bulunduğunu tespit etmeye çalışıyorduk, isimlerini listelerini çıkaracaktık ancak tüm emeğimizi çöpe atarak halkı paniğe sürüklediler. Halk marketlere akın etti, bu trajikomik bir karardır. Buna karar verenler, olası bir ölümden sorumludur! Yetkili kimse bizimle temasa geçmediği halde biz insanları sakinleştirmek ve vakaların temasını tespit etmek için çalışma yapmıştık. Marketlerde kavga edenler, birbirlerine bağıranlar… Tüm emek boşa gitti”

"Böyle bir karar alırken kime sordunuz" diyen Başkan Emrah Yeşilırmak "Biz temasları tespit etmeye çalışırken siz bütün insanları panik yaptırarak ve marketlere yığarak herkesin birbiriyle temas etmesini sağladınız." ifadelerini kullandı.

Emrah Yeşilırmak'ın açıklaması şöyle:

"Kime sordunuz böyle bir karar alırken. En azından bir telefon açsaydınız. Biz temasları tespit etmeye çalışırken siz bütün insanları panik yaptırarak ve marketlere yığarak herkesin birbiriyle temas etmesini sağladınız. Tebrik ederim sizi.... Lütfen bu dakikadan sonra halkımız panik yapmasın. LütfennnnBu elzem ihtiyaçlar ve hizmetler bir şekilde halkımıza sağlanacaktır."