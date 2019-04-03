“Haklarımızın ihlal edilmesine izin vermeyeceğiz”

Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Kıbrıs Türk toplumunun haklarının hiçbir kimse tarafından ihlal edilmesine izin vermeyeceklerini ifade etti

Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde, Kıbrıs'ta çözüm için alternatif modellerinin masaya yatırıldığı "Kıbrıs Konusu: Kıbrıs'ın Dünü, Bugünü ve Geleceğe İlişkin Vizyonu" konulu uluslararası katılımlı konferans önceki gün başladı.

Kıbrıs, Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden 50’yi aşkın akademisyen, diplomat, siyasetçi, araştırmacı ve uzmanın katıldığı konferansta, üç gün boyunca Doğu Akdeniz’de bulunduğu tahmin edilen hidrokarbon kaynakları ve buna bağlı olarak son dönemde yükselen enerji rekabeti ve Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik alternatif çözüm modelleri tartışılacak.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Konferans Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, ilk konferansın 2001 yılında düzenlendiğini hatırlatarak, 2001'den beri önemli yerel ve bölgesel gelişmeler ışığında konuyu tekrar irdelemek ve bunların Kıbrıs'taki siyasi çözüm sürecini nasıl etkilediğini analiz etmek için ikincisinin düzenlendiğini belirtti.

Kıbrıs meselesinin çözümü için Birleşmiş Millerler (BM) ara buculuğunda 1977 yılından bu yana Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rum topluluklarının siyasi eşitliğine dayanan iki toplumlu ve iki bölgeli federal bir ortaklığın gerçekleşmesi için yapılan müzakerelerin başarısız olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, “Son olarak 2017'de İsviçre'nin Crans-Montana kentinde düzenlenen Kıbrıs Konferansı'nda uzlaşma sağlanamaması ile siyasi görüşmeleri tamamen çökmüştür. Elli yıllık başarısız müzakerelerin ardından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği için alternatif seçenekler düşünmenin zamanı geldiğine inanıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbonların keşfedilmesinin, Kıbrıs sorununa, Doğu Akdeniz Bölgesi'nde istikrar ve işbirliğinin gereklerine ek bir uluslararası boyut eklediğini de belirterek, doğal kaynakların her iki halkında ortak mülkiyeti olduğunu ve hidrokarbon kaynaklarının istikrarlı bir ortamda en uygun şekilde kullanılması gerektiğini vurguladı.

GÜNSEL

Kıbrıs Konusu: Kıbrıs'ın Dünü, Bugünü ve Geleceğe İlişkin Vizyonu" konulu uluslararası katılımlı konferansın Onursal Başkanlığını yürüten Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel de, KKTC’nin Türkiye ile birlikte her zaman Kıbrıs’taki her iki tarafın da yasal çıkarlarını hesaba katan adil, kalıcı ve yaşayabilir bir uzlaşıyı üretmeye yönelik içten ve yapıcı bir tutum içinde bulunduğunu dile getirdi.

Doç. Dr. Günsel taraflardan yalnızca birinin böylesi bir yaklaşıma sahip olmasının kalıcı ve adil bir çözüme ulaşılabilmesi için yeterli olmadığına işaret ederek taraflardan birinin meşru siyasi eşitlik haklarını görmezden gelmenin çözüme katkı sağlamayacağını belirtti.

Kıbrıs Türk halkının gelecekte oluşacak herhangi bir siyasi, ekonomik, sosyal yapının eşit ortağı olacağının iyice anlaşılması ve özümsenmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. İrfan S. Günsel, KKTC’nin tüm kurum ve kuruluşlarının da bu ilkeyi tüm uluslararası platformlarda savunmaya devam edeceklerini ve Kıbrıs Türk toplumunun haklarının hiçbir kimse tarafından ihlal edilmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

Doç. Dr. Günsel, eğitimin sınırları her anlamda aşan bir alan olduğunun altını çizerek, Kıbrıs’ta ulaşılacak herhangi bir nihai çözümde KKTC’deki üniversitelerin, yüksek öğrenimin ve uluslararası öğrencilerin geleceğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.