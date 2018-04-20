Hafta sonu ve Pazartesi Lefkoşada bazı bölgelerde asfalt serimi yapılacak

Lefkoşa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu güzergah yarın sabah saat 07:00’den itibaren 23 Nisan Pazartesi günü çalışmalar tamamlanana kadar kısmi ya da tamamen trafiğe kapalı olacak
Sürücülerin ilgili bölgelerde trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
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