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Hafta sonu ve Pazartesi Lefkoşada bazı bölgelerde asfalt serimi yapılacak

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) yürüttüğü Şht. Ecvet Yusuf Caddesi Altyapı ve Düzenleme projesi kapsamında cumartesi, pazar ve pazartesi günü Yenişehir Işıkları’ndan Okullar Yolu Kavşağı’na kadar olan kısımda asfalt serimi yapılacağı açıklandı.

Hafta sonu ve Pazartesi Lefkoşada bazı bölgelerde asfalt serimi yapılacak
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Lefkoşa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu güzergah yarın sabah saat 07:00’den itibaren 23 Nisan Pazartesi günü çalışmalar tamamlanana kadar kısmi ya da tamamen trafiğe kapalı olacak

Sürücülerin ilgili bölgelerde trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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