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Güzelyurt-Doğancı yolu trafiğe açıldı

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Güzelyurt-Doğancı yolu trafiğe açıldı
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Güzelyurt-Lefke çevre yolunun Güzelyurt-Doğancı arası araç trafiğine açıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Güzelyurt- Lefke çift şerit yolunun Doğancı’ya kadar olan 10 kilometrelik bölümünün açılacağını duyurmuştu.

Bölünmüş yol sınıfında iki gidiş, iki geliş şeridi bulunan yol Güzelyurt, Güneşköy ve Doğancı’ya dönel kavşakla bağlanıyor. Yolun Bostancı bağlantısında sinyalize kavşak, Aydınköy bağlantısında  ise alt geçit bulunuyor.

Toplam uzunluğu 17.25 km olan Güzelyurt-Lefke çevre yolunun yapımına 2013’te başlanmış ancak yapım çalışmaları, muhtelif ara emirleri nedeniyle sekteye uğramıştı.

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