Gümrükçüler greve gitti, toptancılar isyan etti

Gümrük çalışanlarının dün itibariyle ek mesai yapmamaya başlaması nedeniyle ülkeye taze sebze ve meyve ithal eden şirketler, mallarını Girne Limanı’ndan çıkaramayarak büyük mağduriyet yaşadı

Murat ASLAN

Hükümetin önceki gün açıkladığı ekonomik tedbirler içinde olan kamuda ek mesailerde kesinti yapma kararı sonrasında kamuda örgütlü bazı sendikalar ek mesai yapmama kararı aldı.

Bu kararı ilk uygulayan ise Gümrük Dairesi’ne bağlı çalışanlar oldu ve dün itibariyle ek mesai yapmamaya başladı. Bu karar sonrasında ise gümrükte kaos yaşanmaya başladı.

Özellikle ülkemize yurt dışından taze sebze ve meyve ithalatı yapan birçok şirket dün bayram öncesi piyasaya dağıtmak için ülkeye getirdikleri ürünleri gümrükten çıkaramadıkları için büyük mağduriyet yaşadılar.

Konuyla ilgili olarak sıkıntılarını dile getiren Halil Kasap Pazarlama Ltd. İthalat ve İhracat şirketi direktörü Halil Kasap, hükümetin almış olduğu kamudaki ek mesai ücretlerinde kesintiye gitme kararı sonrasında gümrük çalışanlarının dün sabah itibariyle ek mesai yapmama kararı aldığını bu nedenle kendilerinin büyük mağduriyet yaşadığını belirtti.

Bayram tatili öncesinde piyasaya dağıtmak için getirttikleri birçok sebze ve meyve türlerini dün Girne Limanı’ndan çıkarmak için gümrükçüleri beklediklerini ancak ek mesai yapmama kararı aldıkları için mallarını gümrükten çıkaramadıklarını söyleyen Kasap, “İthal ettiğimiz ürünler için sağlık kontrollerini yaptırdık, bütün işlemleri tamamladık, ancak gümrük çalışanları dün ek mesai yapmama kararı alınca mallarımız tırların içinde limanda kaldı” dedi.

Kendileriyle birlikte, SBS, Onbaşı, Ali Erülkü, Köşe Ticaret ve Nuri Ersoy Ltd.’e ait tırların Girne Limanı’nda beklediğini ifade eden Halil Kasap, dün itibariyle kamuda bayram tatili başlaması nedeniyle yapılacak işlemlerin ek mesaiye gireceği için gümrük çalışanlarının da ek mesai yapmama kararı almasından dolayı büyük mağduriyet yaşadıklarını vurguladı.

Mallarının 10 günlük bayram tatili sonunda kullanılmaz hale geleceğine dikkat çeken Halil Kasap “Hükümet neden bayram öncesi böyle bir karar aldı anlayamadık. Bu karar tam bir skandaldır. Hükümet şimdi bizim zararımızı karşılayacak mı?” diyerek isyan etti.

Kendilerinin gümrük çalışanlarından en azından taze sebze ve meyvelerin gümrük işlemlerinin yapılmasını talep ettiklerini ifade eden Kasap, ancak gümrük çalışanlarının bunu reddettiğini kaydetti.