Güç-Sen'de başkan Derviş Dağman

Gümrük Çalışanları Sendikası GÜÇ - SEN’in 13. Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı. Kurulda yapılan seçim sonucunda başkanlığa Derviş Dağman getirildi.



GÜÇ-SEN’den yapılan açıklama şöyle:



“Gümrük Çalışanları Sendikası GÜÇ - SEN’in XIII. Olağan Genel Kurulu, bugün, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası lokalinde gerçekleşti. Divanın oluşması ile birlikte kurula başkan Derviş Dağman, Sendikal Platform adına Selma Eylem, öğretmenler adına Şener Elcil, işçiler ve özel sektör adına Hasan Felek, kamu adına Güven Bengihan ve basın adına Ali Kişmir konuşma yaptı. Mali ve faaliyet raporlarının onayından sonra yapılan seçimlerde başkanlığa Derviş Dağman seçildi.



Yönetim Kurulu ve kurullar aşağıdaki gibi oluştu.



YÖNETİM KURULU:



01. ALİ ÖZKANTÜRK

02. BEYHAN OSMANLILAR

03. ELMAS KAVUNOĞLU

04. EMRE AKKAGÜN

05. ERTUĞRUL TOROSLU

06. FIRAT KARABAŞAK

07. GÖKHAN AKSOY

08. HATİCE DUVARCI

09. HÜSEYİN MÜEZZİN

10 KUDRET MİRALAY

11. MEHMET TANKURT

12. SERKAN ABDURRAHMANOĞLU

13. TALAT ALİCİK

14. YUSUF ERSOY



DENETLEME KURULU: DİSİPLİN KURULU:



01. AHMET T. DEVECİOĞLU 01. ALİ YÖNEY

02. HASAN GÜRSES 02. MUSTAFA K. ERGÜVEN

03. MEHMET TOSUN 03. ÖZDEN ÇOBAN