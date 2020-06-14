Gönyeli’deki dönüşümü ‘pandemi’ de durdurmadı

Gönyeli Belediyesi küresel salgın Covid-19 sürecini özel bir koruma ve destek programıyla yürütürken, kentteki dönüşüm çalışmalarını da aksatmadı.



Altgeçit projesinde yeni bir aşama tamamlandı, yağmur suyu drenaj çalışmalarına sona gelindi, diğer trafik düzenleme projesi olan Özgürlük Köprüsü’nün yapımı devam ediyor. Kentin Kapsamlı Temizlik ve Bakımı için ekipler sokağa indi, altgeçit çevre düzenlemesi ayrıca Yağmur Sokak Çevre Düzenleme projesi başladı. Atatürk caddesi çevre düzenleme projesinin imzaları atıldı.

Otobüs duraklarından çocuk parklarına, çevre düzenlemelerinden dijitalleşme adımlarına kadar Gönyeli Belediyesi tüm projelerini, pandemi sürecinin yarattığı arayı da telafi edecek düzeyde ileriye taşıyor.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, güçlü belediye bütçesi ve teşkilat yapısını böylesi zor süreçler için koruduklarını belirterek, “Gönyeli’de sürdürülebilir bir kurumsal noktaya geldiğimizi pandemi sürecinde çok daha iyi özümsedik” dedi.



‘Yüksek Yaşam Standartlı Kent’ hedeflerinden hiçbir sapma göstermediklerini anımsatan Benli, ayrıca, insan sağlığının korunması yönünde de çok ciddi deneyimlere sahip olduklarını anımsattı.

Gönyeli Belediyesi pandemi sürecinin ardından 10 projeyi sürdürmektedir. Ülkede bir ilk olacak olan fiber optik ihale çalışmalarında sona geldi.



Gönyeli’de hangi projeler ilerliyor?

Altgeçit projesinde perde duvarların üst şapının dökülmesi güney cephesinde tamamlandı. Çevre düzenlemesi ile birlikte aydınlatma çalışması yapılacak.

Yağmur suyu drenajları ile ilgili çalışmalar Karanfil, Defne, Beşevler, Fidan ve 15 Kasım sokaklarda devam ediyor.

Altgeçit çevresinin düzenlemesi yapılacak. Gönyeli’nin genelini kapsayan kaldırım, bisiklet yolu, aydınlatma, kanalizasyon, yağmur suyu, elektrik havai hatlarının yer altına alınması çalışmaları kapsamında bu bölgede de çalışmalar yapılacak.

Yağmur Sokak 1’nci Etap düzenleme projesi inşaatı sürmektedir. Gönyeli’nin genelini kapsayan kaldırım, bisiklet yolu, aydınlatma, kanalizasyon, yağmur suyu, elektrik havai hatlarının yer altına alınması çalışmaları kapsamında bu bölgede de çalışmalar başladı.

Temiz Düşün Çemberi çevre düzenlemesi çalışmaları başladı. Yol çizgileri tekrardan çizilecek, bordürlere ve peyzaj çalışmaları yapılacak. Çember üzerine sanatsal bir yapı monte edilecek.

Şafak Sokak Kanalizasyon çalışması başladı. Proje kapsamında 380 metre fi 200’lük koruge hat döşenecek

Günaydın Sokak’daki çocuk parkı yapımına devam edilecek.

Otobüs durakları tamamlanacak.

Gönyeli’nin temizlik işleri ile beraber, yatay ve dikey trafik işaretlemesine de devam edilecek. Yıpranmış yol çizgileri çizilecek, yıpranmış trafik tabelaları düzeltilecek.

Temizlik ve bakım için ekipler çalışıyor

Gönyeli Belediyesi 2020 Temizlik ve Kentin Kapsamlı Bakıma Alınması yönünde de kampanya sürdüyor.

Temizlik kampanyasında 6 dozer, 6 kamyon, 3 çekirge kamyonu, 3 ot biçme traktörü, yol ve kaldırım olmak üzere 2 süpürge aracı,1 çöp konteyner yıkama aracı ve 65 kişilik Temizlik personeli etkin görev yapıyor.



Yüzölçümü olarak Gönyeli’nin yüzde 40’ına tekabül eden alanı temizliğini belediyenin kendi temizlik ekibi üstlenirken, geriye kalan yüzde 60 ise iki ayrı özel şirkete ihale edildi..



Özgürlük Köprüsü’yle yeni bir çehre

Özker Özgür Caddesi’ne yapımı sürdürülen köprü, 20 metre genişliğinde, 4 şeritli araç, 2 şeritli yaya trafiğine göre tamamlanıyor. İnşa edilecek. Yeni köprünün bir sanat yapısı olarak Gönyeli Bulvarı’ndaki köprü ile aynı mimari özelliklerde olacağı da açıklandı.