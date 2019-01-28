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Gönyeli’de günün her saatinde denetim

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“Gönyeli’de yaşayan tüm insanlarımızın, ayrıca, kentimize gelerek burada ekonomik hayata katılan, mekânlarımızda misafir ettiğimiz herkesin kendini güvenli gıda alanında hissetmesini istiyoruz.”

Gönyeli’de günün her saatinde denetim
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Gönyeli Belediyesi sağlık ve zabıta şubeleri denetimlerini yoğunlaştırarak sürdürürken, gıda güvenliği için akşam saatlerinde de mesai yapıyor.
Sağlık Bakanlığı müfettişleri ile işbirliği içerisinde, gece 21.00 ile 23.30 saatleri arasında yapılan son denetimlerde, müzikli eğlence yerleri ve lokantalar mercek altına alındı.
Genel hijyen ve çalışma izni kontrolü yanı sıra personelin sağlık karneleri ve kapalı alanlarda sigara denetimini de yapan Gönyeli Belediyesi birimleri, yasalara saygılı işletmelere teşekkür ederken, saptadığı aksaklıklar için de gerekli işlemleri başlattı.
1,5 aylık rakamlar
Gönyeli Belediyesi sağlık ve zabıta şubeleri son 1,5 aylık dönemde 105 iş yerini denetledi, 73 çalışanın sağlık karnelerini kontrol etti.
Gıda üreten atölyelerden kuaförlere, market ve kasaplardan pastanelere kadar pek çok işyerine yönelik rutin denetimlerin devam edeceği, sonuçların da Gönyeli Belediyesi’nin web sayfasında düzenli olarak paylaşılacağı bildirildi.

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