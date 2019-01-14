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Gönyeli Belediyesi’nden çevreye destek

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Gönyeli Belediyesi, bez alışveriş çantalarının kullanımını teşvik ederek, çevreci kampanyaya destek verdi. Su faturalarını düzenli olarak ödeyen Gönyeli’deki yurttaşlara, belediye tarafından çevre dostu çantalar hediye ediliyor

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Gönyeli Belediyesi’nden çevreye destek
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Çevre için önemli bir kirlilik oluşturan naylon poşet kullanımını azaltmak yönünde, kumaş ya da bez çanta kullanımını teşvik eden Gönyeli Belediyesi, “Daha temiz bir ülke için bilinçli tüketicileri saygıyla selamlıyoruz” mesajı verdi.

Su faturalarını düzenli olarak ödeyen Gönyeli’deki yurttaşlara, belediye tarafından çevre dostu çantalar Belediye veznelerinden hediye ediliyor. Ayrıca, ödemelerini otomatik ödeme veya banka aracılığı ile yapan vatandaşlar çanlarını Belediye veznelerinden temin edebilecek.

Gönyeli Belediyesi’nin çevre dostu hediyesi, su faturalarını ödeyen yurttaşların da takdirini kazandı, ilgiyle karşılandı.

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