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Gönyeli Belediye Bulvarı’na 227 kapasiteli araç park yeri

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Gönyeli Belediye Bulvarı 227 araçlık oto park kapasitesine ulaşacak. Gönyeli Belediye Başkanı Benli, “Bulvardaki tüm mekânlar ve insanlar çok daha güvenli, konforlu ve yüksek standartta bir hizmete sahip olacak” dedi

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Gönyeli Belediye Bulvarı’na 227 kapasiteli araç park yeri
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Gönyeli’nin en önemli cadde dönüşüm projelerinden Gönyeli Belediye Bulvarı’nda araç oto park kapasitesinin artırılması yönünde ileri adımlar atılıyor. Nisan ayı sonunda, binalara ait park alanları hariç, Gönyeli Belediye Bulvarı 227 araçlık oto park kapasitesine ulaşacak.


94 ARAÇLIK YENİ OTO PARK

Gönyeli Belediye Bulvarı’nın çağdaş bir görünüme kavuşturulması ve ekonomik değerinin yükseltilmesi için başlatılan proje sonuçlanırken, şimdi, belediye bulvarında diğer geliştirici projeler uygulanıyor.
Cadde dönüşümüyle birlikte yol boyunca bölgeye kazandırılan 80 araçlık oto parkın yanı sıra Belediye Sarayı’ndaki iki ayrı park yerine de 45 araç park edebiliyor.
Tabipleri Birliği karşısı ve Ulus Sokak’taki park yerlerine şimdi yenileri de ekleniyor. 
İki ay içerisinde Gönyeli Belediye Bulvarı’nda 94 araçlık yeni oto park alanları hizmete girecek.

 “GÜVENLİ, KONFORLU, YÜKSEK STANDARTTA”
“Gönyeli Belediye Bulvarı’ndaki tüm mekânlar ve insanlar çok daha güvenli, konforlu ve yüksek standartta bir hizmete sahip olacak” diyen Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, oto park sorununa çözüm üretmek için yeni projeler ürettiklerini söyledi.
Gönyeli Belediye Bulvarı’nın ülkenin alternatif cazibe merkezlerinden birisi haline geldiğini ifade eden Benli, bu nedenle oto park ihtiyacını çok önemsediklerini vurguladı.
Yeni oto parkların Gönyeli’ye kazandırılması amacıyla takım arkadaşlarıyla birlikte sürekli çalıştıklarını belirten Ahmet Yalçın Benli, “Belediye ve işletmelerin kendi otoparkları ile birlikte Gönyeli Belediye Bulvarı’nda çok daha iyi bir kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Benli, sadece Gönyeli Belediye Bulvarı’nda değil, kentin tüm bölgelerine yeni otoparklar kazandırmak için çalışmaların ilerlediğini ve bunları da kent insanı ile paylaşacaklarını sözlerine ekledi.
Gönyeli Belediye Bulvarı’ndaki dönüşüm yağmur suyu drenajı, elektrik hatlarının yer altına indirilmesi, kaldırımların tamamlanması, yaya ve araç rampaları, yaya geçitleri, bisiklet yolları, otoparklar, yol ağaçlandırması ve peyzajı, yatay ve düşey trafik işaretleri ile trafik ışıklarını da içerecek şekilde tamamlanmıştı.

Oto parkların durumu
 

Konum                                                             Kapasite                     Sonuç

1- Belediye Bulvarı - Belediye Park Yeri       45 adet                       Tamamlandı

2- Doğu Sokak - Tabipler Birliği Karşısı        25 araç                       Tamamlandı

3- Ulus Sokak - Belediye Binası Arkası       18 araç                       Tamamlandı

4- Öncü Sokak - Bereket Fırın Arkası          56 araç                       Nisanda tamamlanacak

5- Öncü Sokak - Bereket Fırın Arkası         15 araç                       Tamamlandı

6- Belediye Bulvarı - Gönyeli Döviz yanı      38 araç                       Martta tamamlanacak

7- Belediye Bulvarı - Yol boyunca                80 araç                       Tamamlandı

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