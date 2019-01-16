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“Gönül isterdi askerlik yapayım”

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Bertan Zaroğlu, geçirdiği ameliyatın ve belindeki vidaların filmini Meclis kürsüsünden gösterdi

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“Gönül isterdi askerlik yapayım”
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YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, CTP sosyal medya hesaplarından kendisine askerlik yapmadığıyla ilgili hakaretler yağdırıldığını iddia ederek, neden askerlik yapamadığıyla ilgili geçirdiği ameliyatın ve belindeki vidaların filmini dün Meclis kürsüsünden gösterdi. 
CTP’nin resmi hesaplarından sosyal medyadan kendisine ‘saldırılar, hakaretler’ yapıldığını savunan Zaroğlu, “Ne için? Dome’da ihaleye çıkılsın, Kıbrıs Türk Halkı’nın hakkı gasp edilmesin dediğimiz için” dedi. CTP’nin ilçelere ait hesaplarından kendisine ‘askerliği’ üzerinden hakaret edildiğini savunan Zaroğlu, “Belimdeki vidalar” dediği röntgen filmini gösterdi, “Gönül isterdi askerlik yapayım, ben yapamadım” dedi. “Sanki Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütün komutanları Bertan Zaroğlu’nun emir eri” dedi, bu konu üzerinden kendisine saldırıldığını yineledi.

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