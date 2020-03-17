GKK’da izinler durduruldu

Corona virüs salgını önlemleri kapsamında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda vatani görevini yerine getiren tüm mükellef askerlerin izinleri ve ziyaret kabulleri durduruldu

Corona virüs salgını önlemleri kapsamında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda vatani görevini yerine getiren tüm mükellef askerlerin izinleri ve ziyaret kabulleri durduruldu.

Asker aileleri, “Ne çocuklarımız dışarıya çıkabiliyor, ne de biz evlatlarımızı görebiliyoruz. Önlem adı altında çocuklarımızı kalabalık şekilde bir arada tutuyorlar. Rütbeli komutan ve subaylar ile uzman askerler ise evlerine gidip geliyorlar. Eğer virüs bulaşacaksa bu şekilde de askerlere bulaşabilir” diye tepki gösterdi.

Askerlerin aileleri, “Tüm okullar, hatta polis okulu önlem olarak kapatıldı” diyerek, askerlerin de evlerine dağıtılmaları ve eğer sokağa çıkma yasağı ilan edilecekse çocuklarının evlerinde olmalarını istedi.

GKK GÖREVLİLERİNDE TOPLU TAŞIMA HUZURSUZLUĞU

Öte yandan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda çalışan sivil görevliler, birliklere askere ait toplu taşıma araçları ile götürülmelerinden dolayı huzursuz olmaya başladı

GKK bünyesinde görev yapan sivil görevliler, çalıştıkları birliklere askere ait toplu taşıma araçları ile götürüldüklerini belirterek bunun sağlıklı olmadığını savundu.

Çalışanlar “Hijyenden yoksun araçlarda her gün 1 saati aşkın yol gidiyoruz. Korkuyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, gelen bir soru üzerine bu konudaki sıkıntıyı doğruladı. Özersay, “Bu sıkıntının aşılması için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’dan GKK yetkilileriyle görüşme yapmasını istedim” dedi.