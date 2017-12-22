Girne’ye imam hatip yapılmayacak

Vakıflar Genel Müdürü Benter, Girne veya başka bir bölgede dini vasıflı okul yapmayacaklarını ancak ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarının kaliteli eğitim alacağı okul yapılmasının hedeflendiğini açıkladı

Bellapais-Ozanköy arasındaki bölgede yer alan Kıbrıs Vakıflar İdaresi'ne bağlı 70 dönümlük arazinin Kıbrıs Vakıflar idaresi tarafından İmam Hatip Lisesi için kiralandığı iddia edildi.

İddiaya göre Türkiye Maarif Vakfı, dünyadaki tüm FETÖ okullarını devralarak, işletmek amacıyla kuruldu. Vakıf, bir süredir, Kuzey Kıbrıs'taki bazı yurtların kendilerine devri için çaba harcamaktaydı. Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter aracılığı ile adaya gelen vakıf, Girne ve İskele bölgesinde süratle dini eğitim verecek okullar açmak istiyor.

Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu'nun 70 dönümlük arazinin Türkiye Maarif Vakfı'na kiralanması için gülünç bir para talep ettiği iddia edildi. İddiaya göre Vakıflar, yıllık sadece bin Sterlin kira alacak. Kiralama süresi uzun olduğu için Bakanlar Kurulu kararı gerekiyor. Karar, henüz onay için kurula gitmedi.

Vakıflar İdaresi Yönetim Kurul, Başkanı Gürsel Uzun, yapılan kiralanmanın yönetim kurulunda onaylandığını ancak Bakanlar Kurulu'na gönderilmediğini belirtti.

Öte yandan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Girne veya başka bir bölgede dini vasıflı okul yapılması için arazi kiralanmasının söz konusu olmadığını, ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarının da kaliteli eğitim alacağı, uluslararası nitelikte okul yapılmasının hedeflendiğini söyledi.

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Benter, bazı gazetelerde, Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından Girne’de kiraya verilen 70 dönümlük arazi üzerinde imam hatip lisesi açılacağı haberlerinin içeriğinin doğru olmadığını kaydetti.

Benter: “Ne Girne’de ne de başka bir bölgede dini vasıflı bir okul yapılması söz konusu değildir. Türkiye Maarif Vakfı ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde, ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarının da kaliteli eğitim alacağı bir okul yapmayı öngörmektedir. Ana okuldan lise seviyesine kadar, kaliteli, uluslararası nitelikte eğitim kompleksi yapılacaktır” dedi.

Söz konusu haberlerde, Girne’de okulun yapılacağı arazi konusunda verilen bilgilerin de gerçeği yansıtmadığını belirten Benter, 10 yıllık kiralama kararının Vakıflar Yönetim Kurulu’nda imzalandığı, kararın, Bakanlar Kurulu’na gönderilmesinin ise gündemde olmadığını ifade etti.

Haberde, İskele’de dini vasıflı okul yapılacağı iddiasının da doğru olmadığını kaydeden Benter, “Türkiye Maarif Vakfı, ‘KKTC Uluslararası Maarif Okul Projesi’ ile Girne Ozanköy’de anaokulu, ilkokul ve lisenin olacağı uluslararası bir eğitim kompleksi inşa etmeyi hedeflemektedir” dedi.

Benter, Projede eğitim standardının Türkiye Maarif Vakfı standartlarına uygun olması, eğitim dilinin belli bir seviyeden sonra İngilizce olması, ihtiyaç hissedilen dillerin seçmeli olması ve Avrupa’da lisans/ lisan üstü eğitim imkanı sağlanmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Benter, okul bünyesinde hobi bahçesi, spor sahaları, tenis kortu alanları ve mutfak, drama, müzik, resim, masal, matematik, mekotranik alanları, yaşam becerileri eğitim merkezleri ve gençlik