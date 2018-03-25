Girne’de yeşile katkı

Girne Belediyesi’nin 2015 yılında “Girne ağaçlanıyor senin de katkın olsun” sloganıyla başlattığı ağaçlandırma kampanyası sürüyor.
Park bahçeler, yol kenarları, yeşil alanlarda yürütülen ağaçlandırma kampanyası çerçevesinde Karakum’da ileriki günlerde açılışı yapılacak Sanat Parkı’na 19 Mayıs Koleji öğrencileriyle birlikte fidan dikimi gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlikte, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve belediye çalışanları gençlerle birlikte fidan dikti.
Güngördü, kentteki yoğun yapılaşma çerçevesinde yeşil alanların yok olma aşamasına geldiğine işaret ederek, göreve geldikleri zaman başlattıkları, kentin çeşitli bölgelerinde ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.