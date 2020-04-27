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GİRNE BELEDİYESİ’NDEN GAÜ YURTLARINA 100 ADET YARDIM PAKETİ…

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Girne Belediyesi, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde bulunan yurtlara 100 adet yardım paketi dağıttı.

GİRNE BELEDİYESİ’NDEN GAÜ YURTLARINA 100 ADET YARDIM PAKETİ…

Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamada, korona virüs (Covid-19) salgını çerçevesinde alınan önlemler nedeniyle, ülkelerine dönemeyen ve önceden tespit edilmiş ihtiyaç sahibi GAÜ öğrencilerine yardım paketlerini ulaştırıldığı bildirildi.

Belediye bünyesindeki ekipler, gıda ve hijyen ürünlerinin bulunduğu 100 adet yardım paketini öğrenciler için GAÜ bünyesindeki yurtlara dağıttı.


Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü; zor bir süreçten geçtiklerini,  alınan önlemler nedeniyle ülkelerine dönemeyen ve önceden tespit edilmiş ihtiyaç sahibi GAÜ öğrencilerine gıda paketi yardımını devam ettirdiklerini kaydetti. 

(SEL) FOTOĞRAFLI

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