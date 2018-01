Gıda Mühendisleri; Gıda güvenliğinde el hijyeni önemli.

Gıda Mühendisleri Odası, sağlıklı yaşamın en önemli unsurlarından olan hijyenin, yılda bir kez değil, üretimin gerçekleştiği her gün ve her an olması gereken, gıda sektöründe geniş ve son derece önemli bir konuma sahip olduğunu vurguladı.



Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Naile Soyel, Hijyen Günü nedeniyle yayımladığı bildiride, “genel anlamda, sağlık çalışanlarının el hijyeni hususundaki temel kritik uygulamaları, günümüzün son teknoloji sistemleri kullanılsa da, gıda çalışanlarının en önemli dikkat noktalarından biri olmalıdır” dedi.



Soyel, gerek endüstriyel üretimler, gerekse ikram işletmelerinin ürettikleri gıdaların insan sağlığı açısından risk unsuru taşıyabilecek tehlikeler içermemesi için alınacak en önemli önlemin ellerdeki mikropların yok edilmesi olduğunu belirtti. Soyel, uygun özellikte anti bakteriyel sıvı sabun yeterli sürede uygulanıp durulandıktan sonra, gıdaya uyumlu dezenfektan uygulanması ve durulanmasıyla el hijyeninin sağlanması gerektiğini ifade etti.



Soyel, “El yıkama ünitelerinin ise gıda çalışma alanlarına yakın konumlandırılması ve el teması olmadan açılıp kapanabilen sensörlü olanları tercih edilmelidir“ dedi



Gıda sektörü çalışanlarının kullandığı eldivenlerin de yine gıdaya uyumlu, temiz ve hijyenik olmasının büyük önem taşıdığına işaret eden Soyel, kirli yüzeye temas edildikten sonra eldivenin kesinlikle atılması; yine temas yoluyla çiğ ve pişmiş gıdalar arasında çapraz bulaşmaya neden olabilecek yanlış uygulamaların ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.



Soyel, kirli eller yoluyla yüzeylere, ekipmanlara ve gıdalara bulaşan bakteri riskini ortadan kaldırmak için her çalışanın kendi kişisel hijyenini sağlaması, çalışma alanının genel hijyeninin sağlanması ve tüm çalışanların da genel kurallar ve uygulamalar ile ilgili eğitilmesinin hayati önem taşıdığını kaydederek, “el hijyenini sağlamak, hayatın korunması demektir” dedi.