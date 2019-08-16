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Geride üç çocuk kaldı

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Eşi Hülya Eker’in, sevk işlemleri sırasında hayatını kaybetmesinin ardından, İsa Eker de yaşamını yitirdi

Geride üç çocuk kaldı
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Aslen Hataylı olan ve KKTC’de ikamet eden 42 yaşındaki İsa Eker ile 38 yaşındaki eşi Hülya Eker’in, bir hafta ara ile hayatını kaybetmesi, büyük üzüntüye neden oldu.

Hülya Eker, akciğer yetmezliği nedeniyle uzun süredir Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu’nda tedavi gören eşi İsa’nın iyileşmesi için çabalıyordu.

Yaklaşık 4 ay boyunca akşamları eşinin yanında yatan, gün içerisinde de çalışan Hülya Eker, 8 Ağustos günü eşinin Türkiye’ye sevk edilmesi için Lefkoşa Büyükelçiliği’ne gitti.

Elçilikteki işlemleri tamamlanırken, Hülya Eker birden yere yığıldı. Elçilikte görevli sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı Eker, hemen devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen Eker kurtarılamadı. Polis ölümle ilgili, “Aort damarının yırtılması” açıklaması yaptı.

Hülya Eker’in eşi İsa Eker ise ambulans uçak ile Türkiye’ye sevk edildi. 8 Ağustos’ta Türkiye’ye sevk edilen Eker, önceki gün hayatını kaybetti.

Çatalköy’de yaşayan Eker çifti, 11, 13 ve 18 yaşında üç çocuk sahibiydi.

KKTC’de inşaat ustası olarak görev yapan İsa Eker, Hatay’da gömülü olan eşinin yanına defnedilecek.

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