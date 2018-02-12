“Gerekli adımları atacağız”

Türkiye'den Rum Yönetimi’ne tepki: Güney Kıbrıs adına sondajın yapılacağı Doğu Akdeniz’deki üçüncü parsel yakınlarında altı Türk savaş gemisi bulunduğu belirtildi. Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis, “Türk tacizleri konusunda AB ile ABD’yi bilgilendirdik” dedi. Türkiye'den ise Rum Yönetimi’ne tepki geldi. TC Dışişleri Bakanlığı “Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığımızdaki hak ve menfaatlerimizi korumaya devam edeceğimiz gibi, KKTC ile birlikte gerekli adımları atmaya da kararlıyız” açıklamasını yaptı. Bakanlık, bunun sonucunda ortaya çıkabilecek durumun tek sorumlusunun Kıbrıs'ta çözüm için çaba sarf etmesi gerekirken Ada'nın yegane sahibi gibi davranmaktan vazgeçmeyerek ısrarla tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerine devam eden Kıbrıs Rum tarafı olacağı ifade edildi.

Türk savaş gemileri sondaj bölgesinde

Güney Kıbrıs adına sondajın yapılacağı Doğu Akdeniz’deki üçüncü parsel yakınlarında altı Türk savaş gemisi bulunduğu belirtildi. Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis, “Türk tacizleri konusunda AB ile ABD’yi bilgilendirdik” dedi



Rum Hükümeti’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” içerisindeki ileri sürülen Türk tahriklerinin tırmanması ve İtalyan ENI şirketine ait Saipem 12000 sondaj gemisinin 3’üncü parselde bulunan “Supia” hedefine yaklaşmasının engellenmesinin ardından, farklı gidişatlara yönelik girişimlerde bulunacağı ifade edildi.

Rum Dışişleri Bakanı Yoannnis Kasulidis’in önceki gün yaptığı açıklamada, konuyla ilgili çözümün Rum Yönetimi’nin sürekli iletişim halinde olduğu Roma’dan gelmesinin beklendiğini söylediğini yazan Fileleftheros gazetesi, Rum hükümetinin ileri sürülen Türk tacizleri konusunda Avrupa Birliği (AB) ile Lefkoşa’daki ABD Büyükelçiliğini bilgilendirdiğini kaydetti.

Gazeteye göre çözümün Roma’dan ve daha da somut olarak İtalya Dışişleri Bakanlığından geleceğine inandığını ifade eden Kasulidis, kısa süre içerisinde gerilimin yatışacağını düşündüğünü iletti.

“Duyulan endişenin İtalyan menfaatlerinin korunması olduğunu” da söyleyen Kasulidis, ENI şirketinin İtalyan şirketi olduğunu ve İtalyan hükümetinin kendisini koruyacağını ifade etti.

Sondaj gemisi “Supia” hedefine doğru ilerlediği sırada, Türk savaş gemilerinin sondaj gemisinin ilerlemesini engellediğini ileri süren Kasulidis, Türk savaş gemilerinin manevralar yaptığını ve geminin kaptanının da bunlardan kaçınmak için bazı manevralarda bulunduğunu öne sürdü.

Geminin artık ilerleyememesi üzerine durduğunu ve şirkete durumla ilgili bilgi verildiğini ifade eden Kasulidis, ENI şirketinin gemiye yönelik direktifinin ise, geri dönmemesi şeklinde olduğunu aktardı.

Açıklamasında, ENI şirketinin endişeli olmadığını da ifade eden Kasulidis, sondaj yapan şirketlerin bu tarz tacizlere alışık olduğunu savundu.

Habere göre “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kısa zaman önce Roma’ya gerçekleştirdiği ziyarette duyduklarından memnun kalmadığını, çünkü ENI şirketinin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki araştırmaları konusundaki itirazlarına istediği yanıtları almadığı” iddiasında da bulunan Kasulidis, “Türkiye’nin bu korsan eylemiyle zor durumda kaldığını” öne sürdü.

Rum Hükümetinin ENI şirketiyle temas içerisinde olduğunu dile getiren Kasulidis, şirketin, verdiği taahhütlerin muhafaza edilmesi için kararlılık gösterdiğini sözlerine ekledi.

Olayların, tatbikatla ilgili Türk Navtex’ine atıfta bulunan Türk savaş gemilerinin, geçtiğimiz Cuma gecesi sondaj gemisinin hedefine ilerlemesini engellemesiyle başladığını savunan gazete, Rum Yönetimi’nin, bölgedeki Türk Navtex’ini, yayımladığı bir karşı Navtex ile iptal ettiğini ileri sürdü.

Sondaj gemisinin önceki geç vakitlere kadar Greko Burnu açıklarında ve Supia hedefinden 15 deniz mili mesafede olduğunu kaydeden gazete, “eldeki bilgilerin, bölgede altı Türk savaş gemisi olduğundan söz ettiğini” ekledi.

