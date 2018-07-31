banner107
Güney’de naylon poşet artık parayla satılıyor
Güney’de naylon poşet artık parayla satılıyor
16 0
Nizam güven tazeledi
Nizam güven tazeledi
83 0
Macaristan'da zafer Hamilton'ın
Macaristan'da zafer Hamilton'ın
24 0
Güney'deki Pirgo köyünde orman yangını büyüyor
Güney'deki Pirgo köyünde orman yangını büyüyor
99 0
Kona'ya Demir Adam dokunuşu
Kona'ya Demir Adam dokunuşu
26 0
GG U21 antrenmanlara başladı
GG U21 antrenmanlara başladı
101 0
Trafikte bu gibi ihmallere yer yok
Trafikte bu gibi ihmallere yer yok
49 0
Plaj Ligi'nde Çamlık çifte şampiyon
Plaj Ligi'nde Çamlık çifte şampiyon
48 0
banner82
banner147

Genel Tarım Sigortası Fonu son kez beyan alacak

banner27

Genel Tarım Sigortası Fonu son kez beyan alacak
banner137

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, tahıl ( arpa, buğday, yulaf, hâsıllık, tiritikale) yem bitkileri, (fiğ-vigo, favetta) meyve ağacı, (narenciye, zeytin, harup, bağ ve diğer ağaç olarak dikilen) ve her türlü ekilen ve/veya dikilen sebze için beyan yapamayan üreticilerden 2–3 Ağustos tarihleri arasında (her iki tarih dahil) beyan alınacağını duyurdu. 
Yazılı açıklama yapan Kızılduman, Devlet Emlak Malzeme, Orman Dairesi, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Vakıflar İdaresinden kiralanan araziler için yapılacak beyanların sözleşmeleri ile birlikte teslim edileceğini, ilk kez beyan edilecek parsellerin evraklı teslim edilmediği takdirde beyan başvurusunun kabul edilmeyeceğini belirtti. 
Kızılduman, “Yasal sürede beyan yapmayan üreticilerimizin Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyan yapmaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı. 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.