Genel Tarım Sigortası Fonu'ndan üreticilere beyan çağrısı

Genel Tarım Sigortası Fonu, tazminat ödemelerinden ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın vermekte olduğu Doğrudan Gelir Desteği’nden yararlanmak isteyenlerin beyanda bulunmaları gerektiğini açıkladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Ercan Sınay ve Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman yaptıkları ortak açıklamada, üreticilerin, Tahıl, Baklagil ve Nadasa bırakılan araziler ile Narenciye, Sebze, Meyve Ağacı, Zeytin, Harup, Bağ ve diğer Ağaç olarak ekilen ve/veya dikilen arazilerini, Genel Tarım Sigortası Fonu beyan forumları esas alınarak Fona beyanda bulunmaları gerektiğini kaydetti.

Açıklamada, beyan başvurularının, bölge ve kaza Tarım Daireleri ile Genel Tarım Sigortası Fonu’na olmak üzere 10 merkezde teslim edilebileceği belirtildi.

Devlet Emlak Malzeme, Orman Dairesi, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Vakıflar İdaresinden kiralanan araziler ve Kaymakamlıklar tarafından kullanım hakkı ve kira mukavelesi yapılan araziler kira mukavelesinde adı geçen şahıslar tarafından beyan edilebilecek.

Açıklamada şöyle denildi:

“Geçtiğimiz yıl (2017-2018 üretim yılı) beyanlarının Bilgisayar kayıtlarına göre tapu kontrolü yapıldıktan sonraki temiz son durumlarını gösteren Ürün köyüne göre kimlik ve parsel bazında hazırlanmış Başvuru Formalarında üreticilerimiz sadece söz konusu parsellerin bu yılki (2018-2019 üretim yılı ) ürün durumlarını yazacaklardır. Ancak Başvuru formlarının üzerinde olup da bu yıl ekmedikleri, nadasa bırakmadıkları veya başka üretici kullanımına geçen arazilerin üzerlerini çizerek iptal edeceklerdir.

Üreticilerimiz kimlik ve parsel bazında hazırlanan Başvuru Formlarında bulamadıkları parselleri boş olarak gönderilen Başvuru Formlarına dolduracaklardır.

7/79 sayılı Kamu Görevlileri Yasası kapsamında olan devlet çalışanları ve/veya çalışmış oldukları kurum, kuruluşların Yasa veya Tüzüklerinde veya Yapılan Toplu İş Sözleşmelerinde İkinci İş Yapma Yasağı Olan Üreticiler başvuru yapamazlar. Yapmaları halinde başvuruları iptal edilecektir.”

BAŞVURU ESNASINDA İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BELGELER ŞÖYLE

Üreticilerin başvuru sırasında ibraz etmesi belgeler de şöyle:

“1)Devlet Emlak Malzeme, Orman Dairesi, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Vakıflar İdaresinden kiralanan araziler ve Kaymakamlıklar tarafından kullanım hakkı ve kira mukavelesi yapılan araziler için yapılacak beyanlar sözleşmeleri ile birlikte teslim edilecektir. Belgelerini ibraz etmeyen üreticiler DGD ve tazminat ödemelerinden yararlandırılmayacaklardır.

2)Üreticilerimiz kimlik ve parsel bazında hazırlanan Başvuru Formlarında bulamadıkları ve boş olarak gönderilen Başvuru Formlarına doldurulacak yeni parselleri evraklı alınacaktır. Yeni beyan edilecek araziler için gerekli evraklar:

a) Üreticinin mülkiyetinde olan parselleri için Koçan, T Cetveli, Tahsis ve Search Belgelerinin aslı veya aslı gibidir diye onaylı şekli.

b) Parselin icar olması durumunda icar sözleşmesi veya kullanım hakkı belgesi ile birlikte koçanın aslı veya aslı gibidir diye onaylanmış şekli.

c) Parselin miras olması durumunda tereke belgesinin aslı veya aslı gibidir diye onaylanmış şekli başvuru formu ile birlikte teslim edilmelidir.

3)Tahıl ve Baklagil Üreticilerinin Sigorta Kapsamına giren doğal afet olması durumunda Kuraklık tazminatından faydalanabilmeleri için Özel ve/veya Tüzel Kurum ve Kuruluşlardan almış oldukları Gübrelerin Fatura ve/veya Makbuzları’nın aslı veya gübre aldıkları kuruluş tarafından tasdiklenmiş fotokopileri beyan formları ile birlikte Fon’a ibraz edilmelidir.

4)2018-2019 üretim yılı için Doğrudan Gelir Desteğinden faydalanmak isteyen üreticilerimizin Üretici Birliklerinden Alacakları Üretici Belgesini Fona ve/veya Bölge Kaza Tarım Daireleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

5)Üreticilerin Kimlik Kartı Fotokopilerini beyan esnasında Fon’a ve/veya Bölge Kaza Tarım Daireleri ibraz etmesi gerekmektedir.

6)Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na daha önce Taahhütname vermeyen üreticilerimizin Taahütnamesini de beyan esnasında Fona teslim etmesi gerekmektedir”.

Açıklamada, 2017-2018 üretim yılı beyanları dikkate alınarak Genel Tarım Sigortası Fonu tapu kayıtlarına göre yapılan kontroller sonucu evrakları tamam olan (temiz) başvuruların evraksız kabul edileceği, başvurular esnasında ibraz edilecek ve Pul Yasası kapsamında pul gerekliliği bulunan evraklara gereken miktarda pul yapıştırılmış olması gerektiği kaydedildi.

2018-2019 Beyan bildirimlerinin 21.1.2019 – 8.2.2019 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) bölge tarım dairelerinde ve Genel Tarım Sigortası Fonu binasında alınacağı belirtildi.