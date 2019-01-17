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Gemikonağı'nda denizin rengi değişti

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Gemikonağı'nda denizin rengi değişti
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Ülkemizde ve Güney Kıbrıs'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışlar sonrasında oluşan seller ile derelerle denize akan yağmur suları denizin rengini değiştirdi.

Bugün Lefke bölgesinde incelemelerde buunan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali bölgeyi havadan incelemesi sırasında çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak denizde oluşan renk değişimini şöyle paylaştı:

"Bugün yoğun yağış alan bölgelerimizi havadan inceleme fırsatı bulduk. Yapılması gereken yığınla iş, çözülmesi gereken pek çok sorun var. Ancak gözüme çarpan en etkileyici görüntü buydu.
Keşke 40 yıl önceden başlayarak, alınması gereken önlemleri almayı başarmış olsaydık! O zaman ne bir damla yağmur suyunu deniz kaçırır, ne de tek zerre toprağı yitirirdik.
Üstelik çok daha az felaket yaşar, yağmurdan korkmazdık.
Şimdi biz bu kayıp zamanın telafisi ve gecikmiş işleri yetiştirmek için en üst düzeyde çaba harcıyoruz..."

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