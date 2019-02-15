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Gelen yolculara çalışma izni konusunda broşürle bilgilendirme

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, deniz ve havalimanı giriş kapılarında, KKTC’de çalışma yaşamına ilişkin, kayıt dışılığı önlemek ve mağduriyetleri gidermek amacıyla bilgilendirme broşürleri dağıtmaya başladı.

Gelen yolculara çalışma izni konusunda broşürle bilgilendirme
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, yabancı uyruklu kişilerin ve öğrencilerin KKTC’de hangi koşullarda çalışabilecekleri ile çalışma izni alma konusunda izlemeleri gereken prosedür, broşürde ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor.  



Bilgilendirme broşürlerinde KKTC’de çalışma izni ile çalışan yabancı uyruklulara uyması gerek kurallar ve yasalar hatırlatılırken, tavsiyelerde de bulunuluyor. 

Türkçe ve İngilizce hazırlanan broşürler, muhaceret memurları tarafından ülkeye giriş yapan yabancılara veriliyor. 


 

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