Geçitkale Belediyesi'nden parklara büyük yatırım

Geçitkale Belediyesi toplamda 7. parkın yapımına başladı.

Çınarlı, Mallıdağ, Sütlüce, Nergsili, Geçitkale ve Geçitkale Kreş parkından sonra yine Geçitkale Arıdamı mahallesindeki parkın yapımına başlandı. Geçitkale Belediyesi son iki ayın içinde üçüncü parkın yapımına başladı.

Belediye başkanı Hasan Öztaş yaptığı açıklamada; ‘’Bölgenin en büyük eksiği olan, hem çocukların hem de yetişkinlerin vakit geçireceği sosyal alanlar yaratmak için büyük gayret içindeyiz. Parklarımız çocuklara olduğu kadar yetişkinlerimiz içinde sosyal alnlar olmuştur. Tüm köylerimizde ve Geçitkalede bu yöndeki yatırımlarımız devam edecektir. Mallıdağ çocuk parkının finansmanı T.C Kalkınma ve Ekonomik işbirliği ofisi tarafından karşılnamakta olup, Nergisli çocuk parkının finasman desteğinin yarısı yine T.C Kalkınma ve Ekonomik işbirliği ofisi tarafından karşılanmıştır. Bunun yanında Geçitkale Belediyesi Mehmet Ali Aybar kreş parkı ve Geçitkaledeki parkımızın yapımı sponsor desteği ile yapılmıştır. Geri kalan parklarımız ise Geçitkale belediye bütçesinden sağlanan kaynaklarla yapılmıştır. Geçitkale Belediyesi kendisine ilke olarak ‘’ Beşikten mezara tüm insanlarımıza yatırımı esas almıştır’’ dedi.