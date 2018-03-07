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Gece kulüplerinin işletme izinleri mercek altında

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İçişleri Bakanı Baybars, gece kulüplerinin işletme izinlerinin otomatik olarak yenilenmesi konusunda kriterleri denetim altına almaya başladıklarını belirtti

Gece kulüplerinin işletme izinleri mercek altında
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İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, gece kulüplerinin yarattığı sorunlarla ilgili çalışmalara başladıklarını söyledi.
Konuya ilişkin yasanın, denetleme ve yaptırımlar noktasının kısıtlı olduğunu kaydeden Baybars, işletme izinlerinin otomatik olarak yenilenmesi konusunda kriterleri denetim altına almaya başladıklarını belirtti. 
Baybars, rutin denetime yönelik de genişletilmiş bir toplantı yaptıklarını ve yol haritası çizdiklerini kaydetti. 
6 ilçede denetim başladığını söyleyen Baybars, ölüm olayının yaşandığı gece kulübün sahibinin de ifadesi alınarak, dava okunduğunu ve konunun takipçisi olacaklarını belirtti. 
Baybars, nisan ayı başında çalıştay yaparak sorunu masaya yatıracaklarını, yasayı da revize edeceklerini ifade etti. 

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