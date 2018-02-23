Gece kulüplerine kapatma şoku

Lefkoşa’da yıllardır faaliyet gösteren gece kulüpleri, kapatılma şoku yaşadı. Lefkoşa sınırları içerisinde bulunan dört gece kulübü, belediye emriyle kapatıldı. Kulüplerin kapılarına dün mühür vuruldu. LTB Başkanı Harmancı, gece kulüplerinin seks işçiliğinin yasal tanımının yapılarak, işletilen kadınların temel haklarının güvence altına alınıncaya kadar söz konusu kulüplerin kapalı kalacağını açıkladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) belediye sınırları içinde yer alan dört gece kulübünü 2016 yılında başlayan mahkeme sürecinin uzaması ve bir sonuç alınamaması nedeniyle dün kapattı.

LTB Başkanı Harmancı, gece kulüplerinin seks işçiliğinin yasal tanımının yapılarak, işletilen/işlemek zorunda bırakılan kadınların temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınıncaya kadar ya da yüce yargının bu kararı kaldırmasına yönelik bir kararı olmadan bahsi geçen yerlerin kapalı kalacağını ve işletme izinlerinin yenilenmeyeceğini belirtti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, LTB tarafından 2016 yılında Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren gece kulüplerinin 2017 yılından itibaren izinlerinin yenilenmeyeceğini belirten bir karar alındığını anımsattı. Başkan Harmancı 2017 yılı başında bu kararın durdurulmasına yönelik olarak gece kulüpleri tarafından LTB aleyhine dava dosyalandığını ifade ederek, mahkemenin kısa sürede sonlanmasına istinaden sözlü taahhütler ile mahkeme karar alana dek gece kulüplerinin faaliyetlerine yönelik LTB’nin müdahalede bulunmayacağının belirtildiğini kaydetti. Aradan geçen süre zarfında kayda değer bir ilerleme yaşanmadığını dile getiren Başkan Harmancı, geçtiğimiz hafta mahkemeye sözlü taahhütün artık geçerli olmadığının söylendiğini vurguladı.

Dün itibarı ile Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren gece kulüplerinin LTB tarafından kapatıldığını söyleyen Başkan Harmancı, aradan geçen süre zarfında bu konuda yasa yapıcının hareket etmemesi ve seks işçiliği konusunda yasal bir zemin imkanı yaratılmamasının bu sonucu doğurduğunun altını önemle çizdi. LTB Başkanı Mehmet Harmancı ayrıca “Beklentimiz ve talebimiz en kısa sürede seks işçiliği tanımının yapılarak burada işletilen/işlemek zorunda bırakılan kadınların temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınmasının sağlanmasıdır” dedi.

Başkan Harmancı açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Ülkemizdeki bu konuyu ele alan tüm raporlardaki içerikler birbiriyle örtüşmektedir. Tümünün sonuçlarında ‘konsomatris’ olarak çalışan kadınların, gece kulüplerinde çalışanlar dahil, seks işçiliği yaptığı, çalıştıkları koşulların seks köleliği koşulları olduğu ve ‘konsomatris’ olarak çalışan kadınlar arasında insan ticareti mağdurları olduğudur.

Tüm bu gerçekler ışığında, söz konusu gece kulüplerinde, yasada belirtildiği gibi ‘konsomatris’ çalıştırılmadığını, seks işçilerinin çalıştırıldığı ve bu seks işçilerinin koşullarının insan ticareti ve seks köleliğine yol açan koşullar olduğu kanısına varmak veya bu yönde tespitte bulunmak için makul nedenler vardır.

Belediyeler yasasının 16. Maddesi ve özellikle 3. Fıkrası, 7. Fıkrası, 82. Maddesi ve bu madde altında tanzim edilen tüzük belediyeye açıkça açma ve çalıştırma izni vermeye yönelik yetki ve takdir hakkı vermektedir. Hatta neleri dikkate alacağı veya yapılan başvuru haricinde iş yapma yasaklanmıştır. Keza; 7/2000 sayılı yasayla, yasa koyucu 5. maddede Gece Kulüplerinin yer aldığı ‘İlgili Belediye’yi görüş belirtmek üzere yetkili kılmaktadır. Bu bağlamda Lefkoşa sınırları içerisinde bu gece kulüplerinin yasada belirtilen koşullar dahilinde değil, yasa ve tüzüklere, insan sağlığına aykırı olarak işletildiği için LTB olarak hak ve yetkilerimizi kullanmak durumundayız”