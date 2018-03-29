"Gece kulüplerinde durum vahim"

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Nesil Bayraktar, muayenesini yaptığı konsomatris kadınların seks yaptıkları erkeklerden ‘müşteri’ diye bahsettiklerini, bunun da seks işçiliğinin bir kanıtı olduğunu söyledi. Bayraktar, karşılaştığı en önemli vakalardan birinin de, konsomatris kadınların tanımıyla bir müşteri tarafından anüsünde soda şişesi kırılan kadın olduğunu belirtti

Emine UYSAL

Lefkoşa sınırlarındaki gece kulüplerinin kapatılmasıyla ilgili devam eden davada tanık olarak dinlenen Dr. Nesil Bayraktar’ın anlattıkları, gece kulübü işletmecilerinin ‘seks işçiliği yok’ savunmasını yerle bir etti. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Nesil Bayraktar, muayenesini yaptığı konsomatris kadınların seks yaptıkları erkeklerden ‘müşteri’ diye bahsettiklerini, bunun da seks işçiliğinin bir kanıtı olduğunu söyledi.

Dr. Bayraktar, muayenesini yaptığı kadınların anlattıkları ve muayene sırasında aşırı seks yapmaktan veya birlikte olmaya zorlandığı erkekler tarafından gördüğü muameleden vajina ve anüslerinde tespit ettiği bulgulardan bahsetti. Bayraktar, karşılaştığı en önemli vakalardan birinin de, konsomatris kadınların tanımıyla bir müşteri tarafından anüsünde soda şişesi kırılan kadın olduğunu belirtti.

Muayene ettiği konsomatris kadınların durumları ve ona anlattıklarını mahkemeye aktaran Dr. Nesil Bayraktar, cinsel yolla bulaşan hastalıkların tetkiklerinin sağlıklı bir şekilde yapılmadığını da açıkladı.

Dr. Nesil Bayraktar, “Üç saat içinde 70 konsomatris kadının muayenesini ve tetkiklerinin yapılması isteniyor ama bu sağlıklı değil. Üç saatlik zaman yeterli değil. Yetersiz hizmet veriyoruz. Bu süreçte Hepatit B, C ve HIV testleri yapılıyorken, cinsel yolla bulaşan HPV, Klomidya, Gonore, Herpes testleri yapılamıyor. Tetkikleri sağlıklı bir şekilde yapılamıyor” dedi.

Dr. Nesil Bayraktar, tetkiklerin sağlıklı yapılamadığına ilişkin Sağlık Bakanlığı’na ikisi başhekim imzalı, 4 ayrı başvuru yaptıklarını belirtti.

Dr. Bayraktar, “Düşük maliyetli tetkikler yapılıyor. Bu tetkikler eksiktir. Maliyet arttığı için yapılmıyor. Bu konuyla ilgili iki başhekimin imzası da bulunan şikayet dilekçemizi Sağlık Bakanlığı’na ilettik. Halk sağlığı nedeniyle gerekli malzemelerin alınması için ilgili birimlere başvuruda bulunduk. Yetersiz hizmet veriyoruz” dedi.

Bayraktar, ilgili Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Komisyonu’na da hastanedeki tetkik yetersizliğini bildirdiklerini kaydetti.

Bayraktar, Sağlık Bakanlığı’nın ihaleye çıkılacağını bildirdiğini söyledi.

Bayraktar: Seks işçiliği bir sektördür ama…

Meslek tanımlarında seks işçiliğinin bir sektör olduğunun açık olduğunu belirten Bayraktar, “Gece kulüplerinden birinde anal bölgesinde soda şişesi kırılan bir vaka oldu. İnsani şartlarda olduğu sürece seks işçiliği bir sektördür” dedi.

Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, “Gece kulübünde çalışan konsomatris kadınlar her hafta devlet hastanesine getiriliyor. Kadınlar muayene ediliyor. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar taranıyor. Vajinal yırtıklar ve lezyon gördüğümüzde ne kadar zaman önce ve kaç kişiyle cinsel ilişkiye girdiklerini soruyorum. Konsomatris kadınlar ilişkiye girdiği erkekleri ‘müşteri’ olarak tanımlıyor. Bu, kadınların seks işçiliği yaptığını gösteriyor” dedi.

“Konsomatris kadınlar seks işçiliği yapıyor”

20 Mart’ta King Night Club’ta çalışan E., isimli bir konsomatrisi muayene ettiğini anlatan Bayraktar, vajinal yırtıkları ve kanaması olduğunun görüldüğünü söyledi.

Bayraktar, E.’nin en son 01.30’da cinsel ilişkiye girdiğini belirttiğini söyleyerek, “Konsomatris kadınlar ilişkiye girdiği erkekleri ‘müşteri’ olarak tanımlıyor. Bu kadınların seks işçiliği yaptığını gösteriyor” dedi.

Yine King Night Club’ta çalışan bir başka konsomatris kadının durumunu anlatan Dr. Bayraktar, “Onda durum daha da vahimdi. Kuru ilişkiye girdiği teşhisi vardı. Korunmasını ve kayganlaştırıcı kullanmasını önerdik. Bize, ‘Yasak, müşteri isterse’ dedi. O., isimli konsomatris kadının vajinal ve anal bölgesinde yırtıklar vardı. Kendisi zorla cinsel ilişkiye girmediğini söyledi ancak, ‘Müşteri öyle istedi’ dedi. Bu kadınlar seks işçiliği yapıyor. Cinsel yolla bulaşan hastalıkların taraması zaten seks işçilerine yapılır. Sadece dans ediyorlarsa zaten fuzuli bir iş yapıyoruz.”

“Son bir aydır daha çok zorlanıyorlar”

Dr. Nesil Bayraktar, son bir aylık süreçte, konsomatris kadınların sayısının azalması nedeniyle aynı parayı kazanmak için daha çok erkekle cinsel ilişkiye girmek zorunda kaldıklarını bildiğini anlattı.

“Hekimler depresyona girmemek için yöntem geliştirdi”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesi’nde Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Uzmanı olan Dr. Nesil Bayraktar, 70 konsomatris kadını her hafta muayene edip, bu vakalarla sürekli karşı karşıya kalmanın hekimi depresyona sokabileceğinden, hekimlerin bu görevi dönüşümlü olarak yaptığını anlattı.

Bayraktar, muayenelerin 6 kişilik zührevi hastalıklar ekibiyle birlikte yapıldığını anlattı.

Artık hitaplar yapılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) sınırları içerisinde bulunan ve 22 Şubat’ta işletme izinleri olmadığı gerekçesiyle mühürlenerek, faaliyetleri durdurulan gece kulüplerinin ‘ara emri’ talebi dün de Yüksek İdare Mahkemesi’nde (YİM) görüşülmeye devam etti.

YİM Heyet Başkanı Gülden Çiftçioğlu, Üye Tanju Öncül ve Üye Beril Çağdal’ın huzurunda görüşülen davada, Lefkoşa Türk Belediyesi adına Hüseyin Malyalı ile Tülin Sabri, King Night Club adına Avukat Deniz Kızılokgil hazır bulundu.

Avukat Hüseyin Malyalı, tanık olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesi’nde Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Uzmanı Nesil Bayraktar’ı dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Nesil Bayraktar, gece kulübünde çalışan konsomatris kadınların her hafta sağlık kontrolünden geçirildiğini belirtti.

Bayraktar, tuttuğu 2017 ve 2018 yılına ait muayene formları mahkemeye emare olarak sundu.

Avukat Hüseyin Malyalı, tanık olarak Zabıta Şubesi’nde görev yapan zabıta memuru Fırat Uzun’u dinletti. Tanık Fırat Uzun, gece kulübü işletmecisi Ali Kalyon’a evinde dava tebliği yaptıklarını anlattı. Malyalı, davada başka tanığı olmadığını beyan etti.

Dava, hitapları yapılmak üzere ileri bir tarihe ertelendi.

(Kaynak: Kıbrıs Gazetesi)