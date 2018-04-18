Gece kulüpleri çalıştayına protestolu başlangıç

Gece kulüpleri çalıştayı, çalıştaya gece kulübü işletmecilerinin “paydaş” olarak davet edilmesinden ötürü protesto edildi. Üç örgüt aktivistleri “26 yaşındayken gece kulübünde ölen kız kardeşimiz Volha”, “Bir otelin havuzda ölü bulunan 24 yaşındaki konsomatris Judy” ve “Gece kulüpleri kapatılsın” gibi pankartları bir süre tuttular daha sonra salonu terk ettiler

İçişleri Bakanlığı’nın çağrısıyla düzenlenen gece kulüpleriyle ilgili çalıştay Lefkoşa’da yapılıyor.

Lefkoşa Golden Tulip Otel’deki çalıştay saat 09.30’da başladı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ve Sağlık Bakanı Filiz Besim’in de konuşma yapacağı çalıştaya, siyasiler, bakanlıklar ve sivil toplum örgütlerden temsilciler ile akademisyenler katılıyor. Gece kulübü işletmecilerinin oluşturduğu birliği iseAvukat Mustafa Asena temsil ediyor.

Açılış konuşmalarının ardından araştırma sunumunun yapılacağı çalıştay, bugün saat 18.00’e kadar devam edecek.

KKTC’de ilk kez gece kulüpleriyle ilgili çalıştay yapılıyor.

PROTESTO

Çalıştayda ilk sözü Bakan Baybars aldı. Baybars’ın konuşması sırasında, Baraka Kültür Merkezi, Kadın Eğitim Kolektifi ve Bağımsızlık Yolu’ndan aktivistler kürsünün önüne gelerek pankart açtı.

“26 yaşındayken gece kulübünde ölen kız kardeşimiz Volha”, “Bir otelin havuzda ölü bulunan 24 yaşındaki konsomatris Judy” ve “Gece kulüpleri kapatılsın” gibi pankartları bir süre tutan aktivistler daha sonra salonu terk etti.

Gece kulüpleri çalıştayı, çalıştaya gece kulübü işletmecilerinin “paydaş” olarak davet edilmesinden ötürü protesto edildi.

Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi ve Kadın Eğitimi Kollektifi, gece kulüplerinin işleyişleri nedeniyle toplum vicdanında rahatsızlık yaratan sorunların tartışılacağı Çalıştaya, İçişleri Bakanlığı’nın gece kulübü işletmecilerini de davet etmesi üzerine, Bakanlığa bir çağrı yapmış ve gece kulübü işletmecilerine yapılan davetin geri çekilmesini talep etmişti. “Gece kulüplerinde seks kölesi olarak çalıştırılan kadınların insan haklarını bizzat ihlal eden ve suç işleyen kişiler ile aynı çatı altında olunması kabul edilemezdir” diyen örgütler, Bakanlığın resmi bir açıklama ile daveti geri çekmemesi ve pezevenklerin Çalıştayın yapılacağı otele gelmesi üzerine bir protesto gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı’nın açılış konuşması yaptığı sırada gerçekleşen protestoda; “Pezevenkler burada, Judy ve Volha nerede?”, “Bir otelin havuzunda ölü bulunan 24 yaşındaki konsomatris Judy”, “26 yaşındayken gece kulübünde ölen kız kardeşimiz Volha” ve “Gece kulüpleri kapatılsın” dövizleri açıldı.

Yaptıkları sessiz protestonun ardından üç örgütün temsilcileri Çalıştayı terk etti.