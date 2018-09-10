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Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Kuşadasında

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Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, 3. Uluslararası Kuşadası Halk Dansları Festivali'ne katıldı.

Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Kuşadasında
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Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuşadası Belediyesi ve IFDO (International Folk Dance Organization) sponsorluğunda bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivalde, 7 ülkeden 14 grup, 455 dansçı performanslarını sergiledi

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