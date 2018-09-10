Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Kuşadasında

Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, 3. Uluslararası Kuşadası Halk Dansları Festivali'ne katıldı.



Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuşadası Belediyesi ve IFDO (International Folk Dance Organization) sponsorluğunda bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivalde, 7 ülkeden 14 grup, 455 dansçı performanslarını sergiledi