Gaziler törenle anıldı

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin, sivil ve askeri yetkililer, dernek, kurum, kuruluş temsilcileri katıldı.

Anıta çelenkler sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile başlayan törende, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Başkanı Adil Çümen konuşma yaptı.

Çümen günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasından sonra 19 Eylül 1921’de TBMM’nin Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e gazi unvanı verdiğini anımsatarak, 19 Eylül’ün Gaziler Günü olarak kutlandığını belirtti.

Muharip gazilerin savaşarak kahraman olmuş kişiler olduklarını söyleyen Çümen, Türk milletinin işgal ve esarete boyun eğmeyen ve alışık olmayan, cesur ve kahraman bir millet olduğunu, bu nedenle savaştığını, şehitler ve gaziler verdiğini kaydetti.

Kurtuluş Savaşı’nda elde edilen zaferleri anlatan Çümen, düşmanların dün de bugün de içte ve dışta ülkeyi parçalamaya ve bağımsızlığı yok etmeye çalıştığını söyledi.

Çümen, tüm şehitlere rahmet dilediğini konuşmasında gazilerin de Gaziler Günü kutladı.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Boğaz Şehitliği’nde de tören düzenlenecek.