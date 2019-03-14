Fuat Oktay’dan Küçük ailesine taziye

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski Başbakanlardan İrsen Küçük’ün cenaze törenine katılmak amacıyla dün sabah KKTC’ye geldi.



Oktay’ı Ercan Havalimanı’nda Başbakan Tufan Erhürman karşıladı.

Oktay, Küçük için Cumhuriyet Meclisi’nde düzenlenen devlet töreninin ardından İsmail Safa Camii’ndeki cenaze namazına da katıldı.

Oktay, cenazeden sonra ailenin evine geçti. Oktay, burada Küçük’ün eşi Gülin Küçük ve kızı Gözde Küçük tarafından karşılandı.

Aileye başsağlığı dileyen Oktay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taziye dileklerini iletti.

Taziyede, İrsen Küçük için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Öte yandan, Türkiye’nin eski Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile eski Lefkoşa Büyükelçilerinden Halil İbrahim Akça da İrsen Küçük’ün cenaze töreni için KKTC’ye geldi.

