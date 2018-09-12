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"Eylem hak, ancak hukuk kurallarına göre yapılmalı"

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Polis Müdürü Yüksel Öğmen, eylemin demokratik hak olduğunu ancak gerçekleşen eylemlerin kimsenin zarar görmeden, hukuk kurallarına göre yapılması gerektiğinin altını çizdi

"Eylem hak, ancak hukuk kurallarına göre yapılmalı"
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Hayvancılar Birliği 6 gün süren eylem süresince özverili şekilde görev yapan polis mensuplarına teşekkür için Lefkoşa Polis Müdürü Yüksel Öğmen’e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bugün saat 14:00’de Polis Müdürlüğü’nde gerçekleşen ziyarette Genel Sekreter Adil Onalt, Yönetim Kurulu üyesi Cemal Darbaz, Birlik sekreteri Şükran Ozan ve Basın sözcüsü Deniz Gürgöze hazır bulundu.

Hayvancılar Birliği Genel Sekreteri Adil Onalt, bu sürecin atlatılmasında görev alan tüm polis mensuplarına teşekkür etti.

Ziyarette konuşan Polis Müdürü Yüksel Öğmen, yaşanan sürecin her iki taraf için de kolay olmadığına parmak basarak, herkesin hoşgörülü davranmak zorunda olduğu bu sürecin daha büyük sonuçlar yaratılmadan sonlandırılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Eylemin demokratik hak olduğundan bahseden Öğmen, gerçekleşen eylemlerin kimsenin zarar görmeden, hukuk kurallarına göre yapılması gerektiğinin altını çizdi. Her iki tarafın da sağduyulu davrandığını dile getiren Öğmen ülkedeki refah ve huzurun önemine değinerek, eylemcilerin haklı mücadelesine saygı duyduklarını, uzun süren eylem sonucunda zaman zaman sinirlerin gerilmesinin de normal olduğunu söyledi.

Öğmen, bu süreçte zaman zaman gerginlikler yaşansa da olayların büyümeden yatıştırılmasından dolayı huzurlu olduklarını ifade etti.

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