“Evde kalmak yetmez, test yaptırın”

İç hastalıkları uzmanı Dr. Erden Aşardağ, Covid-19 salgını konusunda evde kalmanın yetmeyeceğini, test yaptırmak gerektiğini söyledi ve “Şikayetleri olan vatandaşlarımız, ‘enfeksiyon kaparım’ korkusuyla gitmemezlik etmesinler” dedi

İç hastalıkları uzmanı Dr. Erden Aşardağ, tüm dünyada etkisini sürdüren coronavirüs (Covid-19) salgını konusunda evde kalmanın yetmeyeceğini, test yaptırmak gerektiğini bildirdi.

Dr. Aşardağ, ülkede bugüne kadar alınan önlemlerin doğru olduğunu ancak esas çabayı önümüzdeki iki hafta içinde göstermek gerekeceği görüşünü ifade etti; "Beklentimiz, Covid-19 virüsünün çok yayıldığı ülkelerin yaptığı yanlışları halk olarak yapmamamızdır. Hiç geç değildir" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aşardağ, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde başlatılan "ateş ve öksürük polikliniği"nin çok yerinde bir karar olduğunu ayrıca bugünden itibaren çok hızlı sonuç veren, burun ve genizden alınan örneklerle Covid-19 taramalarının başlatıldığını kaydetti.

Aşardağ'ın değerlendirmesi şöyle:

"Yetkililer ve halk olarak, Covid-19 virüsünün yayılmasının önlenmesi için yapılan doğru yaklaşımlardan sonra esas çabalarımızı önümüzdeki 2 hafta içerisinde göstermemiz gerekeceğini düşünüyorum.

Bugüne kadar insanlarımızın alınan önlemlere uyumu, sorumlu ve bilinçli davranışları, ‘istisnalar hariç’ çok yüksek düzeyde gerçekleşmiştir.

Bugünden itibaren sizlerin yapması gerekenler çok çok önemlidir. Tedbirleri eksiksiz uyguladığımız takdirde, bu salgını çok daha az sıkıntılı geçireceğimize yürekten inanıyorum.

Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde, ayaktan tanı ve tedavi merkezinde (Covid-19 tedavisi yapılan sevgili hastalarımızın istirahat ettiği yerde değil), yerinde bir kararla ‘ATEŞ VE ÖKSÜRÜK’ polikliniği hayata geçirilmiştir. Bugünden (dünden)itibaren çok hızlı sonuç veren, burun ve genizden alınan örneklerle Covid-19 taramasına başlanmıştır.

Şikayetleri olan vatandaşlarımız enfeksiyon kaparım korkusuyla gitmemezlik etmesinler. Yakınlarında, komşularında böyle şikayetleri olan kişileri özellikle yüreklendirsinler.

Ateş ölçülen derecelerde kalibrasyon problemlerini ve yanlış sonuçları tıp pratiğimizde sıklıkla yaşamaktayız. ‘Ateşim yok baktım’ diyen birçok hastaya baktığımızda yüksek olduğunu görüyoruz. Ateş eş değeri olan ellerde ayaklarda soğukluk (yeni oluşmuş) herkesin üşümediği bir yerde üşüme ve titreme varsa ve dereceniz normal gösterse de ateş eşdeğeridir. Başvurunuz.

Bu durumda son bir haftadan beri başlayan yakınmalar varsa mutlaka test yaptırmayı ihmal etmeyiniz.

Bazı durumlarda Covid-19 enfeksiyonu bulantı, kusma ishal ve karın ağrısı ile başlayabilir. Bu bizi yanıltmasın. Mutlaka gerekli mercileri arayarak davet edilirseniz merkeze başvurunuz.

Bazı durumlarda koku alma duyusunun tamamen kaybı ile hastalık tamamen başlayabilir. Unutmayalım.

Çevrenizde bildiğiniz Covid-19 virüslü bir kimse ile teması olan kişileri ayıp olur diye bildirmemezlik etmeyiniz.

Beklentimiz, Covid-19 virüsünün çok yayıldığı ülkelerin yaptığı yanlışları halk olarak yapmamamızdır. Hiç geç değildir.

Unutmayalım Covid-19’u sadece ilaçlar ve tedavilerle yenemeyiz. Gerçek başarıya dayanışma, birlik, beraberlik, tek yürek olma ve fedakârlık sonucu erişebileceğiz.

Hastalığa yakalanmış olan sevgili kardeşlerimize ve hekimlerimize lütfen her konuda desteğinizi her ortamda belirtiniz. Onların şu sıralarda tek istediği sizlerin sevgisidir.

Hastalık durumundan şüphe duyanlar ve kararsızlık yaşayanlar, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin oluşturduğu sitede yer alan soruları cevaplandırarak izleyecekleri yolu yetkililerin yardımıyla belirleyebilirler.

Mevcut salgından dolayı diğer hastalıklar ve problemler, hastalar tarafından haklı olarak ötelenmektedir. Bu durum sağlıklarını olumsuz etkileyebilecektir. Bu konuda, eminim ki tüm hekimlerimiz sağlıkla ilgili sorularınızı cevaplamaya gönüllü olarak razıdırlar. Tüm hekimlerimizin telefon numaralarını Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği sitesine girerek rahatlıkla bulabilirsiniz.”