DP Başkanı Serdar Denktaş “Doğu Akdeniz’de münhasır ekonomik bölge açısından Türkiye’nin atması gereken adımlar vardı. Bu adımları atmamasının sonuçlarını yaşıyoruz. Esas ses çıkarması gereken Türkiye’dir” dedi

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, Meclis Genel Kurul’unda söz aldı.

Denktaş, “Meclis karar verir, Cumhurbaşkanını görüşmecilik görevinden alır diye bir usul yoktur. Orayı da halk seçer, burayı da halk seçer. Bu tartışmanın uzamaması için söz aldım” dedi.

Güney Kıbrıs’ın Fatih Gemisi personelinin tutuklanmasıyla ilgili girişimine Meclis olarak ses çıkarılması gerektiğini kaydeden Denktaş, şöyle devam etti:

“Doğu Akdeniz’de münhasır ekonomik bölge açısından Türkiye’nin atması gereken adımlar vardı. Bu adımları atmamasının sonuçlarını yaşıyoruz. 2003’te hidrokarbon konusunu gündeme getirdiğimizde yalanlanmıştık. O gün söylediklerimin doğruluğu ortaya çıktı. Biz de tavır koyalım, söz söyleyelim ama esas ses çıkarması gereken Türkiye’dir. 16 sene geçti. Hukuki, diplomatik ve siyasi adım var mı? Buna bakılması lazım. Türkiye’nin de bakması lazım. Bizim cumhurbaşkanının, hele de birçok konuda köşeye çektirilmiş, ‘sizin bu konuda yetkiniz yok, siz fazla konuşmayın’ diye bir algı yaratılmış durumu varsa, uluslararası arenada söyleyeceklerimizin, atacağımız adımların pek faydası olmaz. Bizim kendimizi uluslararası alanda daha kabul edilebilir noktaya taşıma durumuz vardır ancak o zaman söylenecek şey karşı tarafı etkileyecek.”

