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Ergüçlü’nün kitabıyla lösemili çocuklara bağış

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Ergüçlü’nün kitabıyla lösemili çocuklara bağış
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Gazeteci Süleyman Ergüçlü’nün 1974’e kadar olan anılarına yer verdiği "Bir Dakika Bir Ömür" isimli kitabının satışından elde edilecek tüm gelir, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak.
Kitap, Kemal Saraçoğlu Vakıf binası (Atatürk Meydanı No.20 Mahkemeler Karşısı) , Işık Kitabevi, Rüstem Kitabevi, Khora Kitapevi ve Deniz Plaza Lefkoşa, Girne ve Mağusa Mağazaları’nda satışa çıkarıldı.
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, editörlüğünü Serkan Soyalan’ın, sayfa düzenini ve kapak tasarımını Cemal İnce ve Hüseyin Erdamar’ın yaptığı, baskısının Yakın Doğu Üniversitesi sponsorluğunda YDÜ Basımevinde yapılan kitap 20 Türk Lirasından satılıyor.

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