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Erdoğan'ın ziyaret programı belirlendi

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Erdoğan'ın ziyaret programı belirlendi
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın akşam KKTC’ye gerçekleştireceği ziyaretin programı belli oldu.
Enformasyon Dairesi’nin yaptığı açıklamaya göre, Erdoğan, saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Anıtı’na çelenk koyup, Anıt Özel Defteri’ni imzalayacak.
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan için saat 19.15’te Cumhurbaşkanlığı’nda karşılama töreni düzenlenecek.
Erdoğan, saat 19.30’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile baş başa görüşme gerçekleştirecek. 
Erdoğan ile Akıncı, çalışma yemeğinin ardından basın toplantısı yapacak. Cumhurbaşkanlığı’ndaki basın toplantısı saat 21.00’de başlayacak.
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gecenin ilerleyen saatlerinde adadan ayrılması bekleniyor.

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