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Ercan’da arbede

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CAS çalışanları Ercan girişinde eylem yaptı. Devlet protokolünün havaalanından ayrıldığı sırada eylemcilerin yuhalayarak, ellerindeki pet şişeleri araçlara atması nedeniyle arbede yaşandı

Ercan’da arbede
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Cyprus Airport Services (CAS) çalışanları Ercan kavşağında ve Ercan Havalimanı girişinde eylem yaptı.
Dün sabah saat 11.00 civarı Ercan kavşağında toplanan yaklaşık 50 CAS eylemcisi hükümeti protesto eden pankart ve dövizler taşıdı. 


Polisin geniş güvenlik önemleri altında, kavşakta basın açıklaması yapan eylemciler, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC’deki temaslarının ardından havalimanına gelişini bekledi. Daha sonra Ercan Havalimanı’na yönelen eylemciler,  Polis Çevik Birliği (PÇB) tarafından engellenince kavşakta düdük ve sloganlarla hükümeti protesto etmeye devam etti ve trafiğin akışını kısa süreli engelledi.


Çevik Birlik daha sonra trafiğin akışını sağlamak için eylemcileri yol kenarındaki kaldırıma yönlendirdi, devlet protokolünün havaalanından ayrıldığı sırada eylemcilerin yuhalayarak, ellerindeki pet şişeleri araçlara atması nedeniyle burada polisle eylemciler arasında kısa süreli arbede yaşandı ve ardından protokolün havalimanı terk etmesiyle eyleme son verildi.


Eylem yapan CAS çalışanları sözcüsü Erkut Öznergiz yaptığı açıklamada, hükümetin çalışanlara yalan söylediğini, sürekli şekilde söz verip, mağdur edip, içinde bulunulan zorlu yaşam koşullarında aç-susuz bıraktığını iddia etti.
Hükümetteki diğer 3 partinin sürekli olarak Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı hedef gösterdiğini belirten Öznergiz, CAS’ın artık yasal statüsünün belli olması gerektiğini, eylemlerin süreceğini, yol kapatma ve açlık grevi dahil her türlü hareketi deneyeceklerini belirtti.

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