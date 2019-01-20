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“Engelsiz kampüs olanakları değerlendiriliyor”

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YÖDAK Başkanı Büke, üniversitelerin öğretime başlama izni verilmeden önce ve denetimleri sırasında “Engelsiz Kampüs” olanaklarının da değerlendirildiğinin altını çizdi

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“Engelsiz kampüs olanakları değerlendiriliyor”
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Başbakanlık Engelli Hizmetleri Kurulu üyelerinden Günay Kibrit, Orkun Bozkurt ve Zehra Altınay; YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke’yi ziyaret etti.
YÖDAK’tan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, YÖDAK Başkanı Büke, üniversitelerin öğretime başlama izni verilmeden önce ve denetimleri sırasında “Engelsiz Kampüs” olanaklarının da değerlendirildiğinin altını çizdi. 
Görme, işitme ve ortopedik engelli grupları için üniversitelerde yapılan ve yapılması gereken çalışmaların değerlendirildiği görüşmede, YÖDAK ve Başbakanlık Engelli Hizmetleri Kurulu’nun ortak çalışmaları da ele alınarak, uluslararası standartların yanında engelli hakları konusunda son gelişmelerin de üniversiteler ile paylaşılması amacıyla Engelliler Haftası öncesinde “Yükseköğretim Engelsiz Kampüs Çalıştayı” yapılması için çalışmaların başlatıldığı bildirildi.
Görüşmede “Engelsiz Koordinasyon” birimlerinin kurulması amacıyla çalışmalar başlatılarak, YÖDAK ve Engelli Hizmetleri Kurulu arasında mimari standartlar açısından işbirliği yapılması konusunda mutabakata varıldığı açıklandı. 

 

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