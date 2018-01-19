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"Engelli Dairesi projesi hayata geçirilmeli"

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"Engelli Dairesi projesi hayata geçirilmeli"
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Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin (EHHD) yürüttüğü “Hastanın Sesi” Projesi Müdürü İzlem Sönmez ve EHHD Başkanı Emete İmge, Beyaz Baston Körler Haftası kapsamında KKTC Tüm Engelliler Derneği Başkanı Ömer Suay’ı ziyaret etti.
EHHD’den yapılan açıklamaya göre, ziyarette görme engelli bireylerin sıkıntıları ele alındı.
Ziyaret sırasında söz alan EHHD Başkanı İmge, “Engelliler ile alakalı tüm çalışmaların bir çatı altına toplanacağı Engelli Dairesi projesi, söz verilmesine rağmen yıllardır hayata geçirilmedi. Aynı şekilde  ‘engelli istihdam yasası’ kapsamında kamu ve özel sektörde her 25 kişiye bir engelli istihdamını teşvik eden yasa etkin bir şekilde uygulanmıyor.” dedi.
“Hastanın Sesi” Projesi Müdürü İzlem Sönmez de devleti engelli bireylerin haklarını gözeterek fırsat eşitliği yaratmak için politika geliştirmeye çağırdı. 

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