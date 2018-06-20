En fazla yağış Akdoğan'a düştü

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 7 kg ile Akdoğan’a düştü.





Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle: “Akdoğan 7 kg/m²; Lefkoşa 4 kg/m²; Serdarlı ve Yeşilırmak 3 kg/m²; Dörtyol, Yakın Doğu Üniversitesi ve Çayönü 2 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0,1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi