En çok yağmur Esentepe ve Mehmetciğe

Meteoroloji Dairesi açıklamasına göre, Esentepe ve Mehmetçik’te metrekareye 9, Mallıdağ’da 8, Girne’de 7, Kantara’da 5, Kaleburnu, Alevkaya ve Ziyamet’te 4, Esentepe’de 2 kg yağmur yağdı.
Yağış alan diğer bölgelerde metrekarede tespit edilen yağmur miktarı ise 1 kilogramın altında oldu.
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