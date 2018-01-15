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En çok yağmur Esentepe ve Mehmetciğe

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Meteoroloji Dairesi verilerine göre, dün sabah ile bu sabah arasındaki 24 saatte, en çok yağış Esentepe ve Mehmetçik’e düştü.

En çok yağmur Esentepe ve Mehmetciğe

 


Meteoroloji Dairesi açıklamasına göre, Esentepe ve Mehmetçik’te  metrekareye 9, Mallıdağ’da 8, Girne’de 7, Kantara’da 5, Kaleburnu, Alevkaya ve  Ziyamet’te 4, Esentepe’de 2 kg yağmur yağdı.

Yağış alan diğer bölgelerde metrekarede tespit edilen yağmur miktarı ise 1 kilogramın altında oldu.

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