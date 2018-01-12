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En çok yağış Sipahi'ye

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Meteoroloji Dairesi’nin ölçümlerine göre, dünden bugün sabaha kadarki ölçümlere göre en çok yağış Sipahi’ye düştü.

En çok yağış Sipahi'ye

   

Daireden yapılan açıklamada,  dün 08.00 ile bugün 08.00 saatleri arasında metrekareye Sipahi’de 7, Koruçam ve Yenierenköy’de 2 kilogram; Kaleburnu, Lefkoşa ve Mehmetcik’de de 1 kilogramdan az yağış düştüğü belirtildi.

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