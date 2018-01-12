Meteoroloji Dairesi’nin ölçümlerine göre, dünden bugün sabaha kadarki ölçümlere göre en çok yağış Sipahi’ye düştü.

Daireden yapılan açıklamada, dün 08.00 ile bugün 08.00 saatleri arasında metrekareye Sipahi’de 7, Koruçam ve Yenierenköy’de 2 kilogram; Kaleburnu, Lefkoşa ve Mehmetcik’de de 1 kilogramdan az yağış düştüğü belirtildi.