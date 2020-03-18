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En çok yağış Gazimağusa’ya düştü

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En çok yağış Gazimağusa’ya düştü

Meteoroloji Dairesine göre en çok yağış dün Gazimağusa’ya düştü.

Dairenin derlediği verilere göre, dün 08:00 ile bugün 08:00 arasında metrekareye Gazimağusa 16, Alevkaya 14, Geçitkale 12, Salamis 11, Çayönü 10, Akıncılar, Esentepe, İskele, Lefkoşa, Pile, Tatlısu ve Beyarmudu  9; Mehmetcik ve Devlet Üretme Çiftliği 8, Alayköy, Ziyamet, Ercan,Sipahi ve Yenierenköy 7; Zaferburnu, Alsancak, Kantara, Sandallar, Akdoğan, Dipkarpaz ve Yakın Doğu Üniversitesi 6; Boğaz, Vadili, Kaleburnu, Girne, Serdarlı ve Dörtyol 5 kilogram yağış aldı.

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