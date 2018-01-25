Emniyetimizi kim sağlayacak?

Cumhurbaşkanı Akıncı, eylemlerle ilgili polisin zafiyetine çok sert tepki gösterdi ve “Emniyetimizi sağlamakla yükümlü olan makamlar bizim can ve mal güvenliğimizi sağlayamıyorsa, biz bunu kimden bekleyeceğiz? Böyle bir şey olamaz” dedi. Yaşananların bir alarm olduğunu ifade eden Akıncı, “İçimizde bizleri bölmeye hevesli çok provokatör vardır. Ülkenin güvenliğinden sorumlu makamlar hangi fikre sahip olursa olsun her vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu bilmelidir” diye konuştu. “Orada neredeyse kan dökülmesine varabilecek gelişmeler olurken ben içerde yemin töreni dinleyemezdim” diyen Akıncı, bir gün önceden olayların büyüyebileceğini hissederek gerek GKK gerekse Polis Müdürü’yle sürekli temaslarda bulunduğunu ancak buna rağmen polisin gereken biçimde davranmadığını ifade etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ülkenin bir hukuk devleti olmak durumunda olduğunu; kaba kuvvet devleti olmasına tahammülleri olmadığını vurguladı.

Akıncı, “Bu ülkede şiddete rağbet edilmeyecek. İçimizde bizleri bölmeye hevesli çok provokatör vardır. Biz her türlü fikre saygılı olacağız, şiddete asla prime vermeyeceğiz” dedi.

Geçtiğimiz gün yaşananların bir alarm olduğunu ifade eden Akıncı, şiddetin benimsenmediğinin toplum olarak gösterilmesi gerektiğini ve hukuki makamların da üzerine düşeni yapacağını söyledi.

Ülkenin güvenliğinden sorumlu makamların hangi fikre sahip olursa olsun her vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunun idraki içerisinde olması gerektiğini vurgulayan Akıncı, “Emniyetimizi sağlamakla yükümlü olan makamlar bizim can ve mal güvenliğimizi sağlayamıyorsa, biz bunu kimden bekleyeceğiz, böyle bir şey olamaz, bunu kabul etmemiz düşünülemez” diye konuştu.

Sendikal Platform üyeleri, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret ederek Cuma günü yapacakları yürüyüş ve mitinge davet etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 22’sinde ülkede, Kıbrıs Türk halkına hiç yakışmayan ve alışık olunmayan olaylar yaşandığını kaydetti ve bu denli saldırıya varan ve kontrol dışı gelişmeye başlayan olaylar içeren bir eylemin daha önce ülkede yaşanmadığını kaydetti.

Belirttiği görüşler beğenilmiyor diye bir gazeteye fiili saldırıyı asla kabul edemeyeceklerini yineleyen Akıncı, buna karşı sessiz kalmayıp tavır almanın demokrasiye olan inançlarının ve bu topraklarda var olabilmenin bir gereği olduğunu söyledi.

Akıncı, “Biz bu topraklarda hoşgörünün egemen olduğu bir toplumsal dokuya sahibiz. Bu ülkede farklı görüşleri her zaman kucaklayabilen bir toplumsal yapımız var. Mecliste bile genel kurulda tartışan milletvekilleri çıktığı zaman kuliste bir birini kucaklayan bir tarza sahiptir, hangi partiden olurlarsa olsunlar. Meclis çatısı altında yaşananlar da onaylayabileceğimiz, kabul edebileceğimiz bir durum değildir” diye konuştu.

Mecliste olayların yaşandığı gün yemin töreni için meclise gittiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, gazetenin balkonuna çıkıldığını öğrenince gazetenin önüne gitme ihtiyacı hissettiğini anlattı.

“BİR GÜN ÖNCEDEN GKK VE PM İLE SÜREKLİ TEMASLARDA BULUNDUK”

Olayın fiili saldırıya ve binaya girmeye yönelik olduğunu görünce olay yerine gittiğini dile getiren Akıncı, bir gün önceden olayların büyüyebileceğini hissederek gerek GKK gerekse Polis Müdürü’yle sürekli temaslarda bulunduklarını, bizzat kendisinin de hem önceden hem de olay yaşanırken yetkililerle konuştuğunu anlattı.

“OLAY YERİNE POLİSİN GÖREV YAPMASI İÇİN DE GİTTİM”

Olay yerine elbette olayların önlenmesi için gittiğini ama polisin görev yapması için de gittiğini söyleyen Akıncı, kendisi gittikten sonra ve talebi üzerine çevik kuvvetin olay yerine intikal ettiğini söyledi. Akıncı, bunun ardından meclise gittiğini ifade etti ve “Orada neredeyse kan dökülmesine varabilecek gelişmeler olurken ben içerde yemin töreni dinleyemezdim” diye konuştu. Tüm bunlardan toplum olarak herkesin çıkaracağı dersler olduğunu söyleyen Akıncı, en çok çıkarılması gereken dersin de bu toplumun dokusunda olan ve bugüne kadar yaşattığı hoşgörüye dayalı, farklı düşünceyi hazmetme kültürünü devam ettirebilmek olduğunu, bunu bozmaya çalışan herkesin önünde de set çekmeleri gerektiğini vurguladı.

Bu ülkenin güvenliğinden sorumlu makamların hangi fikre sahip olursa olsun her vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunun idraki içerisinde olması gerektiğinin de ikinci ders olduğunu söyleyen Akıncı, bu konuda polisin maalesef gereken biçimde davranamadığını ifade etti.

Akıncı, “Kendi emniyetimizi sağlamakla yükümlü olan makamlar bizim can ve mal güvenliğimizi sağlayamıyorsa, biz bunu kimden bekleyeceğiz, böyle bir şey olamaz, bunu kabul etmemiz düşünülemez” diye konuştu.



“RAPOR GELDİĞİNDE GEREKEN İÇİN ÇALIŞACAĞIM”

Cumhurbaşkanı Akıncı, bu konuda ayrıntılı rapor talep ettiğini, rapor geldiğinde gerekenin yapılması için üzerine düşeni yapmaya çalışacağını vurguladı.

Ülkenin bir hukuk devleti olmak durumunda olduğunu söyleyen Akıncı, kaba kuvvet devleti olmasına tahammülleri olmadığının altını çizdi. Akıncı, “Bu ülkede şiddete rağbet edilmeyecek. İçimizde bizleri bölmeye hevesli çok provokatör vardır. Biz her türlü fikre saygılı olacağız, şiddete asla prime vermeyeceğiz” dedi.

Akıncı, bunun bir alarm olduğunu, şiddetin benimsenmediğini toplum olarak göstermek gerektiğini ve hukuki makamların da üzerine düşeni yapacağını söyledi.