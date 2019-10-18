Emlakta kaos yaşanıyor

Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, Emlakçılar Birliği Yasası’nın üç hafta önce Bakanlar Kurulu’nda onaylandığını ancak hala resmi gazetede yayınlanmadığını vurguladı

Özellikle İsrailli işadamlarının avukatlar ve muhasipleri paravan olarak kullanıp mal alımı yaptığını, taşeronlara da iş yaptırıp mal sattığını söyleyen Sungur, “Emlak piyasası disiplin altına alınmalı, vergi kaçakçılığının önüne geçilmeli diye konuştu

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, ülkede konut ve inşaat sektörlerinin sağlıklı gelişmesi için Emlakçılar Birliği Yasası’nın hayata geçmesinin şart olduğunu söyledi.

Söz konusu yasa için İçişleri Bakanlığı ile dört ay önce mutabakata vardıklarını dile getiren Hasan Sungur, yasanın üç hafta önce Bakanlar Kurulu’nda onaylandığını ancak hala resmi gazetede yayınlanmadığını vurguladı.

Onaylanan yasa taslağının ise bakanlıkla mutabakata vardıkları noktalardan çok uzak olduğunu belirten Sungur, “Yasanın son şekli bizimle paylaşılmadı. Bu bizi üzdü. Birlikte çalışmamız gerekirdi” dedi.

HALKIN SESİ’ne açıklamalarda bulunan Hasan Sungur, Emlakçılar Birliği üyelerinin üye olduğu tarihten itibaren aidatlarını ödemesi, ayrıca üyeliklerini ödemeyenler için bu ödemelerini gerçekleştirip kayıt altına alınmasına yönelik çalışma yaptıklarını ifade etti.

Yasada avukatlara satış aracılığında yüzde 1 komisyon verileceğini öğrendiklerini söyleyen Sungur “Meclisteki komisyon başkanlığına güveniyoruz. Bu sıkıntıları aktaracağız. Bu şekliyle bu yasanın hizmet vermeyeceğini anlatacağız” dedi.

“TAPU MEMURLARI ARTIK İŞLEM YAPMAKTAN KORKUYOR”

Geçmişte İngiltere’de yaşayan ve KKTC’de mal almak isteyen herhangi bir kişinin KKTC’deki akrabalarına vekalet bırakarak kolayca ev alabildiğini ancak şimdi bu durumun çok zorlaştığını anlatan Sungur “Müracaat için tapu dairesine gittiğiniz zaman memurlar artık işlem yapmaktan korkuyor. 1 hafta bir vekalet bekliyor. İşler kilitleniyor. Geçmişte bir günde bu işlemler yapılabiliyordu” dedi.

Bir kişinin 250 bin TL’ye apartman dairesi satın alabildiğini ancak tapudaki değerlendirme sonucu bu rakamın 350 bin TL olarak belirlenebildiğini anlatan Sungur “Tapudaki memurlar rakamı yüksek koyuyor ki başları yanmasın. Ama bu konuda artık kaos yaşanıyor. Bunun önüne geçmek için yasa şart” dedi.

Hasan Sungur, emlakçılar yasasında profesyonel inşaat şirketlerinin emlakçı kullanma zorunluluğu olduğunu ifade ederek “Vatandaşın mağdur olmaması için

dünyanın her yerinde emlakçılar sorumludur, denge unsurudur” dedi.

“SEKTÖRÜ BİLİNÇLİ OLARAK MAĞUSA’YA KAYDIRIYORLAR”

Emlak ve inşaat sektöründe potansiyelin yoğun olduğu Girne’den, Mağusa bölgesine müşterileri bilinçli kaydırma yapıldığını söyleyen Sungur, “Mağusa’da bazı büyük inşaat firmaları kaçak emlakçılarla çalışmayı tercih ederek, yüksek komisyonlar teklif ediyor ve potansiyeli o bölgeye çekmeye çalışıyor” dedi.

Yerli gözüken ancak yerli olmayan inşaat firması hissedarlarının olduğunu ve bunun çok tehlikeli olduğunu kaydeden Sungur, özellikle Mağusa’da İsrailli işadamlarının bazı müteahhitleri aracı koyarak maşa gibi kullandığını ve iş yaptığını vurguladı.

Söz konusu İsrailli işadamlarının avukatlar ve muhasipleri paravan olarak kullanıp mal alımı yaptığını, taşeronlara da iş yaptırıp mal sattığını söyleyen Sungur, “Bir an önce emlakçılar yasası geçmeli, emlak piyasası disiplin altına alınmalı, vergi kaçakçılığının önüne geçilmeli ve insanların korkmadan ev alması sağlanmalı” diye konuştu.

“YILDA 400 SATIŞ YAPAN ŞİRKETİN KAYDI YOK”

Yabancı bir şirketin yılda 400 satış yaptığını ancak vergi kaydı ve şirket kaydı olmadığını dile getiren Sungur, “Yabancıların ülkeyi satın almasının önüne geçmeliyiz” dedi.

Sungur, bu inşaat firmalarının kaçak ve kayıtsız emlak firmaları ile çalıştığını ve bu durumun haksız kazanç sağlayıp devletin de zarara uğramasına neden olduğunu belirtti.

“KAÇAK EMLAKÇILARA YÜZDE 25 KOMİSYON”

Yasaya göre emlakçıların aldığı yüzde 5 komisyonun özellikle Mağusa’da kaçak emlakçılara yüzde 25’lere çıkarıldığına dikkat çeken Sungur, “Hem vergi vermiyorlar, hem de %25 komisyon alıyorlar” dedi. Sungur, bununla da yetinmeyen kaçak emlakçıların Girne’nin küçük ve trafiği sıkışık kötü bir yer olduğunu, Lefkoşa’nın ölü bir şehir olduğunu söyleyerek, hem ülke turizminin imajını zedelediklerini hem de kendi kişisel menfaatleri uğruna bölgelere eşit şekilde gerçekleşmesi gereken yatırımcı dağılımını, kendi istedikleri bölgelere çekerek tekelleştirdiklerini dile getirdi.

Sungur, “Emlakçılar kendi içlerinde bir kaos yaşıyor. Bununla birlikte de kaçak emlakçılık hortladı” dedi.

Sungur, bir yasal mevzuata bağlı emlakçıların konut işine girmesiyle ülkenin ve insanlarının elde edeceğini öngördüğü kazanımları şöyle sıraladı:

“Emlakçı kullanıldığı zaman eğer bir dolandırma olayı ortaya çıkarsa müşteri 200 bin Euro’ya kadar sigortadan yararlanır; Tapuda devirlerinde her yıl eksik beyandan dolayı 100 milyon TL vergi kaçağı var. Tapu muamelelerini Emlakçılar yapınca kaçan vergiden sorumlu olacakları için buna izin vermeyecekler. Ayrıca gözden kaçarsa da sigortaları ödeyecek; Tapu muamelelerinde emlakçı sorulacağı için kaçak emlakçılar hemen yakalanacak ve insanları dolandıramayacak ayrıca vergi kaçıramayacak; Bir malı 2 kere satamayacaklar çünkü tapuda kayıt şartı olacağı için ikinci defa başka kişiye satış yapılırsa anında yakalanacaklar.”