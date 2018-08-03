CAS çalışanları, eylemlerini bu kez Maliye Bakanlığı önüne taşıdı. Eylemcilerin yanına gelen Bakan Denktaş, “Elimde sihirli değnek yok. Formül bulunması için çalışmalar sürüyor” dedi

Cyrus Airport Services (CAS) çalışanları dün bakanlık önünde eylem yaptı.

Çalışanlarla polis arasında gerginlik de yaşandı ama gerginlik Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın bakanlığın önüne gelip çalışanları gölgeye davet etmesiyle sona erdi.

CAS çalışanlarına açıklamada bulunan Maliye Bakanı Serdar Denktaş, “134 kişi benim için önemli ama elimde sihirli değnek yok. Endişeleri anlayabiliyorum. Formül bulunması için çalışmalar sürüyor. Bazı hukuki sıkıntılar var” dedi.

CAS’ın yasal olarak özel bir şirket olduğunu kaydeden Denktaş, hükümet olarak sosyal devlet anlayışıyla hareket ettiklerini, çalışanları mağdur etmemek için uğraş verdiklerini belirtti.

Denktaş, bulacakları formülü en kısa sürede çalışanlarla paylaşacaklarını da söyledi.

Denktaş, çalışanlara şu açıklamalarda da bulundu:

“İlk günden bu yana sizlere ‘gerçekler acıdır ama ben söylemek zorundayım’ dedim şimdi de aynı şeyi söylüyorum bilin ki ben size yalan söylemeyeceğim. 134 kişi benim için önemli ama elimde sihirli değnek yok. Sizleri devlete almam mümkün değil. Son iki ayda tüm uğraşım bir taraftan maaşlarınızın ödenebileceği bir formül bulmaktı ki onu bulduk. Diğer yandan mevcut borçların devrini hukuki yolunu bularak almak, bu şirketi tasfiye edip yeni lisans çıkartıp borçların hiç değilse bir kısmının ödeneceği şekilde devretmek…”