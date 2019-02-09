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Elektrik zammının 15 kuruş olması bekleniyor

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Elektriğe yapılması planlanan zam oranın kilovat başına 15 kuruş olması bekleniyor.

Elektrik zammının 15 kuruş olması bekleniyor
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Kıb-Tek’in, elektrikte her tarifeye kilovat başına 15 kuruşluk zam yapılmasına ilişkin Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’yi bilgilendirdiği öğrenildi.

 Eski fiyatlara göre yüzde 17.5 artış öngören çalışma ile ilgili son kararı hükümet verecek.

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