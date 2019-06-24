Başbakan Tatar, önceliğin ekonomik kalkınma olduğunu söyleyerek, Türkiye ile imzalanacak Ekonomik Protokol üzerinde çalıştıklarını, 2019 protokolünün Temmuz’da, 2020-22 protokolünün de en geç 31 Ekim’de imzalanmış olacağını belirtti

(TAK- Şebnem Özerdem Faslıgil)

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanacak Ekonomi ve Mali İşbirliği Protokolü üzerinde çalıştıklarını, 2019 protokolünün Temmuz’da, 2020-22 protokolünün de en geç 31 Ekim’de imzalanmış olacağını belirterek, “Ekonomik kalkınma önceliğimiz” dedi.

“Güven ve istikrar önemli” diyen Başbakan Tatar, UBP-HP hükümetinin bunu sağladığını ve uzun süreli hükümette kalması gerektiğini vurguladı.

“Benim ağzımdan Las Vegas kelimesi çıkmadı ayaklarım yere basıyor” diyerek Maraş konusunda hükümetin attığı adımlara işaret eden Ersin Tatar, Maraş’ın Türk yönetiminde açılacağını vurguladı.

Tatar, “Önümüzdeki aylarda veya yıllarda bu takvimlendirilecek. İlk önce envanter çalışması yapılacak. Burası Türk yönetiminde açılacak ve yatırımlar yapılacak” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ersin Tatar, Türk Ajansı Kıbrıs’a konuşarak, UBP-HP Hükümeti’nin hedeflerini anlattı.

“EKONOMİK KALKINMA ÖNCELİK”

“Ekonomik kalkınma önceliğimiz” diyen Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanacak Ekonomive Mali İşbirliği Protokolü üzerinde çalıştıklarını, 2019 için olan protokolün temmuzda, 2020-22 protokolünün de en geç ekim ayında imzalanmış olacağını söyledi.

2019 yılı için ayrı 2020-22 dönemi için de ayrı protokol imzalanacağını ifade eden Ersin Tatar, müsteşarların bu konu üzerinde çalışmakta olduğunu ifade etti.

Yaz aylarını çalışarak geçireceklerini belirten Tatar, en geç 31 Ekim’de bütçe görüşmelerinden önce iki protokolün de imzalanmış olması gerektiğini vurguladı.

Türkiye ile içeriği konusunda görüşmelerin sürdüğünü ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’nin gelişip kalkınabilmesi, halkının daha fazla refah ve esenliğe kavuşabilmesi için desteğini sürdüreceğini belirttiğini kaydeden Tatar, “Bunların gerçekleşmesi için kararlılık ve irade lazım onlar da bu hükümette var” dedi.

“İdeolojik, görüş ve duruş olarak bu hükümet uyumludur” diyen Tatar, Kıbrıs konusu, ekonomik konular ve Türkiye ile ilişkilerde uyumlarının iyi olduğunu söyledi.

Tatar, “Bunlar hükümeti rahatlatıyor. Çünkü eğer ortaklarınız arasında temel meselelerde görüş ayrılıkları varsa o zaman yapacağınız açıklamalar bile sıkıntı olur. Halbuki bizim gerek Kıbrıs gerek ekonomik ve gerekse Türkiye ile ilişkiler konularında yaptığımız açıklama ve temaslar uyumu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“GÜVEN VE İSTİKRAR”

Uyumlu çalışmaların KKTC ekonomisine de yön verdiğini kaydeden Tatar, ekonomik aktörlerin, işadamları esnaf, girişimci ve yatırımcıların hükümetin uyumuna baktığını, uyumu hissettiklerinde kendilerini güvenli hissettiklerini ve ekonomik çarkların daha kolay döndüğünü, yatırımların arttığını anlattı.

“Güven ve istikrar önemli” diyen Tatar, UBP-HP hükümetinin bunu sağladığını ve uzun süreli hükümette kalması gerektiğini vurguladı.

“KKTC BORÇLU BİR DEVLET”

“KKTC’nin önünün açılması, halkın iyi hizmet alabilmesi, rekabet edebilmesi altyapısı ile daha güçlü olabilmesi için yatırıma ihtiyaç var” diyen Tatar, KKTC’nin borçlu bir devlet olduğunu faiz giderlerini dahi ödeyemediğini söyledi.

2019 bütçesinin meclise 850 milyon açıkla sunulduğunu hatırlatan Tatar, bunun 250 milyonunun faiz gideri olarak gösterildiğini ancak gerçek rakamın bunun iki katı olduğunu ifade etti.

BÜYÜK BÜTÇE AÇIĞI VE YATIRIMLAR

“Büyük bir bütçe açığı ve bunun belli sebepleri var” diyen Başbakan Tatar, maaşların yerel gelirlerin yüzde 80’i kadar olduğunu ifade etti ve şöyle devam etti:

“18 bin 500 devlet çalışanı, 14 bin devlet emeklisi 35 bin sosyal sigorta emeklisi var. Bunlar maaşlarını alabilsin diye her yıl devlet 500 milyona yakın sosyal sigorta fonuna katkı yapıyor. Sosyal devlet anlayışı ile devlet yürütülüyor. Özürlü, engelli, mağduruna, malül gazisine, şehit eşine öyle yada böyle devlet katkı yapıyor. Devlet insanına bakmaya çalışıyor ama imkanları yetmiyor, yetmediği için de TC ile yapılacak protokollarda altyapıya destek alınıyor. Bir de özelleştirme kelimesinin ‘peşkeş’ olarak algılandığından kamu-özel ortaklığı ile yap işlet devret modeli ile yatırım sağlanıyor. Buna diğer partiler de böyle yaklaşıyor. Ercan’da olduğu gibi, yap işlet devret ile, bu 20 sene 25 sene olur, fizibilitesi yapılır şartnamesi ortaya konur ve ihale yoluyla yatırım sağlanır. Böylece insanlara hizmet verilir. Daha iyi iletişim daha iyi ulaşım gibi.

“KABLOYLA ELEKTRİK GETİRİLMESİNİ DESTEKLİYORUM”

Özellikle kabloyla elektriğin gelmesini destekliyorum. Bu kesinlikle elektrikte ucuzlamaya yol açacak. Kabloyla elektrik özellikle çift yönlü gelirse yenilenebilir enerjiye de yatırımlar arttırılabilecek. Güneş enerjisi ülkede daha fizibıl hale gelecek. Bugün güneş enerjisi toplam enerjinin yüzde 20’sini geçemiyor. Kablo güneş enerjisi yatırımını da artıracak. Devletin yapacağı yatırımlar yerine insanlar kendi yatırımlarını yapacak ve elektriği da bedava alacaklar. Tabii bunlar büyük proje istiyor. Kablo bu işin en önemli ayağı ve buna çok önem veriyorum. Bunun için en üst düzeyde temaslarımı sürdürüyorum.”

“Elektrik Kurumu çalışanları da bizim insanlarımız” diyen Başbakan Tatar, oradaki sorunların görüşülüp tartışılarak, sendika ve çalışanlarla bu işi götürebileceklerine inandığını söyledi.